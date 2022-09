Montenegro, em modo trota-país, com os olhos nas autárquicas

O remoque a Rio: "Não estou convencido que o poder nos caia no colo"

O próximo ciclo eleitoral começa com as eleições regionais da Madeira em 2023, onde Miguel Albuquerque, apoiante de Montenegro, perdeu a maioria absoluta em 2019, e com as europeias de 2024.

As autárquicas de 2025 são a grande aposta para o líder do PSD que assume que historicamente o PSD nunca teve "um período de oposição tão longo" em que o partido perdeu "eleições atrás de eleições". Deixando um aviso interno que "se o PSD não tiver capacidade de perceber isso os resultados não podem ser diferentes".

Ao contrário de Rui Rio que, em 2018, iniciou o consulado à frente do PSD a dizer ao grupo parlamentar que "as eleições não se ganham, perdem-se", nessa paciente espera que o PS caísse de podre e em desgraça eleitoral, Luís Montenegro diz que não está "convencido que o poder nos caia no colo".

A direção nacional social-democrata quer outro tipo de paciência, uma que não seja passiva e à espera que algo corra mal ao PS. A caminhada é dada como longa pelos dirigentes nacionais e a fasquia é alta: "o PSD quer ser maioritário".

O corte com a era Rio quer-se radical e é assumido no PSD que "se queremos ganhar não vamos ter as mesmas ações". É mais do que óbvio o remoque ao ex-líder e ao mandato de quatro anos em que o partido foi de perda em perda eleitoral.