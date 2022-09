Simão e Samuel Moura. Gémeos do PSD querem ser “muito melhores” do que as irmãs Mortágua

Samuel concorda: “Sem desprimor para as gémeas Mortágua, e sem considerar que a minha convicção é melhor do que a delas, diria que eu fundamentaria melhor as minhas intervenções do que elas. E cederia menos a radicalismos e populismos”.

Os gémeos Moura, convictos de que podem suplantar as gémeas Mortáguas na História do Parlamento, são dois dos quase 80 alunos da Universidade de Verão (UV) do PSD que termina este domingo.

O derradeiro dia vai contar com intervenções de Carlos Coelho, diretor da UV; Alexandre Poço, líder da JSD; e encerra com o discurso do presidente do PSD, Luís Montenegro.