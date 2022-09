Marques Mendes em Belém? “Não está nas minhas ambições”

Retirado o peso das comparações, mas feita a constatação do padrão que existe em Belém, Luís Marques Mendes falou também do atual estado do PSD. Dirigindo-se para os cerca de 80 jovens com idades entre os 16 e os 30 anos, o ex-presidente do partido “vaticina” que o PSD tem uma “ grande oportunidade” de vencer as legislativas de 2026 e sustenta a sua tese em três fatores: o desgaste do PS (que nessa altura terá governado 11 anos seguidos), a figura de Pedro Nuno Santos (que Marques Mendes prevê que seja o líder do PS no momento das eleições), e a vontade histórica que existe de mudar “protagonistas” e não apenas as “políticas”.

Num discurso onde falou várias vezes em eleições antecipadas, o comentador sublinhou a turbulência dos próximos anos na política até 2026 e o "desgaste" do atual governo. Marques Mendes refere que "há um drama" associado ao futuro de António Costa.

"Toda a gente sabe que ele adoraria ter um cargo europeu e que, se não tivesse havido eleições antecipadas, provavelmente, ele no próximo ano não iria disputar as eleições, para em 2024 disputar um cargo europeu".

Na leitura do antigo líder do PSD, estas eventuais ambições de António Costa podem introduzir uma "frustração pessoal e política enorme no atual primeiro-ministro". E o comentador puxa a fita do tempo atrás para justificar o "drama": "ter um primeiro-ministro, como já tivémos em Portugal no passado, frustrado, desiludido, mal-disposto, não feliz da vida, não satisfeito e afetado na sua legítima ambição, obviamente é um primeiro-ministro que não está com toda a sua capacidade para a direção do governo".