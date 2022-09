António Costa dá um "pezinho" de dança em Maputo

Veja também:

O primeiro-ministro, António Costa, deu hoje um "pezinho" de dança em Maputo com a artista Janeth Mulapha, que o surpreendeu no final de uma cerimónia no Centro Cultural Português.

O chefe do Governo participou na cerimónia de apresentação de três projetos subvencionados pelo programa PROCULTURA em Moçambique, no final da qual ofereceu um oboé à ministra da Cultura e Turismo de Moçambique, Eldevina Materula, que foi solista na Orquestra Sinfónica do Porto Casa da Música e dirigiu a orquestra Xiquitsi, projeto que promove o ensino se música clássica a crianças de meios desfavorecidos.

No final, quando saía do edifício para ir visitar a exposição "O apetrechar do tempo", do moçambicano Gonçalo Mabunda e do luso-angolano Francisco Vidal, o primeiro-ministro foi surpreendido pela artista Janeth Mulapha.