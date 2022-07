Um país pior, perguntas insultuosas e Costa a ignorar deputados. Dez momentos do Estado da Nação

"Posso anunciar que hoje mesmo, concluímos um acordo com a União das Misericórdias e a Confederação Nacional das Instituições de Solidariedade que assegura o cumprimento de uma das principais medidas do Orçamento para este ano: a gratuitidade das creches para as crianças que entram já em setembro no primeiro ano”, anunciou, no início do debate, António Costa.

Sem revelar pormenores, nomeadamente em termos financeiros, o primeiro-ministro congratulou-se com este acordo, de resto, uma das “bandeiras” do Orçamento do Estado para 2022.

O debate do Estado da Nação fica marcado pela promessa do primeiro-ministro de um pacote de medidas anti-inflação, a apresentar em setembro, para apoiar famílias e empresas.



Costa desfia medidas dos primeiros 100 dias

Reconhecendo as vicissitudes da guerra, que levaram a um “brutal aumento da inflação” e ao “aumento do custo das importações”, Costa destacou as respostas do Governo com o objetivo de auxiliar as famílias mais carenciadas: a redução de 3,7% do preço da eletricidade; a redução da carga fiscal sobre os combustíveis, que permitiu uma poupança de 16 euros num depósito de 50 litros de gasolina ou 14 euros num depósito de gasóleo; a redução o impacto da subida do preço do gás.

PSD diz que governação socialista tem uma marca: a do “empobrecimento”

O novo líder da bancada social-democrata, Joaquim Miranda Sarmento, começou por dizer que Portugal teve a quarta maior quebra do PIB em 2020, na Europa.