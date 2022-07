Rui Moreira: “Era preciso um livro branco da regionalização”

São conhecidas as suas divergências com Rui Rio, mas aceitou ir ao encerramento do congresso de consagração de Luís Montenegro. Há aqui uma normalização de relações com este novo PSD?

O dr. Rui Rio nunca me convidou para nada e duvido que se o congresso fosse no Porto e se ele se tivesse mantido como líder que me tivesse convidado. Agora como presidente da Câmara do Porto quando há um congresso de um grande partido democrático na cidade do Porto, convidando-me eu estarei presente. Nós temos um acordo de governação com o PSD que apesar de tudo se repercute na possibilidade de vermos aprovados os orçamentos. Esta relação com o PSD foi construída depois das últimas eleições autárquicas e, naturalmente, implica que eu demonstre esse mesmo respeito por um partido com quem tenho um acordo.

De repente, fala-se em si como candidato a vários cargos. FC Porto, Presidência da República. Continua a descartar uma possível candidatura a Belém quando Marcelo sair?

Continuo e para os meus detractores e para que as pessoas que normalmente fazem mal a quem tem ambições não me façam mal por causa disso, porque eu não serei candidato à Presidência da República em condição alguma.

Porquê? Não tem ambições políticas?

Não tenho nenhuma ambição de ocupar o cargo de Presidente da República, não é um cargo que me interesse particularmente, com todo o respeito, não gostaria de viver em Lisboa para desempenhar esse cargo e acho que o estilo que foi introduzido na Presidência da República pelo professor Marcelo Rebelo de Sousa, com grandes virtudes e alguns defeitos, transforma aquele cargo num cargo mais adequado a pessoas diferentes de mim. Eu sou mais executivo, não me vejo a fazer uma Presidência semelhante e acho que ele marcou tanto a Presidência da República que o seu sucessor vai ter que ser uma pessoa mais ou menos do mesmo estilo.

É assustador suceder a Marcelo Rebelo de Sousa?

Claro que é. É mesmo assustador e digo isto com todo o respeito. Marcelo Rebelo de Sousa imprimiu uma dinâmica na Presidência da República que exige que quem vá para aquele cargo queira muito, e eu não quero muito, e depois que tenha essa enorme disponibilidade de abdicar de toda a vida pessoal. Eu tenho uma vida pessoal, tenho filhos, tenho netos, tenho interesses, gosto de ler. Consigo viver no Porto, andar pela rua, sair - comigo ninguém tira 'selfies'. Gosto de ir à praia, gosto de ir ao supermercado, gosto de tirar fotografias, gosto de ir ao teatro, gosto de ir ao cinema - apesar de não gostar de pipocas. Tudo isso são coisas que eu quero fazer e também já cheguei a uma altura na minha vida que quero fazer aquilo que gosto de fazer, tenho este direito. Dediquei este tempo a ser presidente da Câmara do Porto, ninguém me obrigou, não foi por nenhum chamamento. Não houve nenhum chamamento divino, achei que me apetecia fazer isto. É tempo de agora poder voltar a ter mais tempo para fazer outras coisas que me interessam.