Rui Moreira: “Entre Pinto da Costa e Villas-Boas, votarei Pinto da Costa”

Qual seria o melhor nome para suceder a Pinto da Costa no FC Porto? Se André Villas-Boas avançar, apoia-o?

Enquanto o senhor presidente Jorge Nuno Pinto da Costa estiver com saúde, vivo e com vontade para gerir o FC Porto, não me vou pronunciar sobre essa matéria.

Mas Villas-Boas tem vontade de candidatar-se à presidência do FC Porto.

O falecido Pôncio Monteiro numa altura admitiu ser presidente do FC Porto e depois nunca se veio a concretizar. E, no entanto, era uma pessoa muito grata dos sócios.

Há uma sondagem que dá Villas-Boas melhor posicionado na disputa pela presidência do FC Porto do que Pinto da Costa

Não vi essa sondagem.

Foi feita pelo jornal A Bola e dá 59,4% a Villas-Boas…

Não sei como é que o jornal A Bola fez essa sondagem. Apenas direi que se amanhã houver uma eleição entre o Jorge Nuno Pinto da Costa e o André Villas-Boas, votarei em Jorge Nuno Pinto da Costa. Enquanto Jorge Nuno – e eu tenho imenso apreço e amizade pelo André –, estiver capaz de governar o Porto, e ele saberá melhor do que ninguém porque gosta muito do clube, não vejo que me deva pronunciar sobre essa matéria. É mesmo um tabu e peço que respeitem esse tabu. Não é que eu deva nada ao sr. Jorge Nuno Pinto da Costa em termos pessoais. Eu sou de um tempo em que o Porto jogava muito bem e, no fim, perdia. Com ele deixou de perder e, portanto, tenho esta gratidão para com ele.