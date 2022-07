Rui Moreira: "Sempre que o país começa a chegar a estes momentos, acaba sempre num pronunciamento militar"

Agora há um governo de maioria absoluta, supostamente era possível fazer mudanças.

Mas essa maioria absoluta, apoia-se exactamente nos modelos corporativos pré existentes, ela fundamenta-se nisso, resulta disso mesmo, ou seja, resulta do imobilismo. E, como os nossos Governos resultam do imobilismo, isto não acontece. Por outro lado, a figura do senhor Presidente da República - e nós temos um Presidente da República particularmente popular - também, normalmente, não quer introduzir ruturas. Nós percebemos, que temos uma crise séria a nível da saúde e temos uma crise séria a nível da justiça, seríissima e isto é sempre identificado. Isto vai sendo dito, mas nunca é dito que 'já não pode ser e temos que mudar'. As coisas não mudam.

Houve um pacto para a justiça...

E qual foi o resultado? Qual foi o resultado prático? Não há nenhum resultado prático. Os casos arrastam-se durante anos e anos e anos e anos. A mesma coisa relativamente à banca, aos fundos de resolução e tudo mais. Nós ainda não sabemos quanto vamos ter que pagar mais, mas já percebemos que nos vai sair do bolso.

Todos nós portugueses temos esta convicção e isto leva ao descrédito, ao descrédito da democracia, do sistema democrático e, por outro lado, fomenta, mais cedo ou mais tarde, o reaparecimento de focos populistas. Esses focos populistas foram um bocado abafados pela pandemia, porque se percebeu que a pandemia contribuiu para conter os populismos. Mas vai voltar se não formos capazes de fazer mudanças.