Nuno Garoupa: “Cavaco e Sócrates tinham maiorias com projetos. Costa não tem”

Duas sondagens refletiram, há dias, sinais de distanciamento do eleitorado da maioria absoluta do final de janeiro. Instala-se a ideia de um desgaste precoce num governo de maioria absoluta ou é demasiado cedo para conclusões quanto ao encurtar de distâncias por parte do centro-direita?

Temos de começar pelo contrário: é objetivamente muito, muito cedo e saberemos nós onde estaremos daqui a quatro anos e meio? Basta pensar que só nestes últimos anos tivemos uma pandemia e agora a guerra na Ucrânia. Portanto não sabemos.

Agora, há coisas que podemos dizer: este governo é um governo de continuidade. Nesse sentido o governo está cansado porque não é um executivo de quatro meses, é um governo de sete anos. Obviamente é um governo cansado ao fim de sete anos. Parece que ainda vai ter de fazer mais quatro anos e meio. Vamos ver como.

A segunda questão é um ponto em que, na verdade, temos de elogiar António Costa. Costa não mentiu aos portugueses ao dizer aos portugueses que pretendia dar continuidade ao que vinha de trás: que era não fazer reformas estruturais. Nesse sentido, António Costa não faz reformas. Agora, o primeiro-ministro tem um problema: há questões estruturais e os problemas estruturais não se podem resolver sem reformas estruturais. Portanto o governo está nesse marasmo, nessa navegação à vista.

Mas sobre as sondagens eu acho que é possível terem algum sinal de que o Partido Socialista já não tenha a maioria absoluta, mas também, convenhamos, essa maioria foi uma coincidência geográfica e de distribuição de votos. Não se trata de uma maioria que reflita os 50% de Cavaco Silva ou os 45% de José Sócrates, sendo uma maioria absoluta construída quase 'aritmeticamente', mas, na minha opinião, as sondagens apresentam um problema grave para a direita. As três sondagens, duas esta semana e a outra na semana anterior, confirmam o Chega entre os 9 e os 10%. E o PSD tem um problema sério enquanto o Chega estiver entre os 9 e os 10%.

A 'geringonça' foi desculpa para o governo PS não avançar com reformas estruturais - Rui Rio mostrou disponibilidade para inúmeros acordos – mas agora parece continuar a não haver vontade para quebrar a inércia, talvez com exceção do aeroporto. Parece haver um problema...

Claro que há um problema. No fundo percebe-se que o Partido Socialista teve uma estratégia para o centro-esquerda e para o centro-direita. Para o centro-esquerda o discurso era: 'estamos à vontade com a geringonça, queremos a geringonça, queremos continuar com a geringonça, porque, na verdade, as propostas do PCP e do BE até são objetivos nossos a prazo'.

Durante muitos anos, lembre-se, o ponto de Costa era que a divergência entre o PCP e o BE, por um lado e o PS, por ouro, era apenas de timing, de velocidade, não era um problema de objetivos, defendia esta tese ao mesmo tempo que dizia ao centro-direita, em particular às empresas, que na verdade queria fazer certas coisas, mas a geringonça, o PCP e o Bloco de Esquerda, não deixava. Agora esse álibi acabou, mas as coisas não se fazem. Portanto, isso reflete que nunca houve qualquer ideia de as fazer.

O que, evidentemente, cria um problema: trata-se de uma maioria absoluta muito diferente da de Cavaco Silva e muito diferente da de José Sócrates - com todos os defeitos endossáveis a Sócrates - porque essas foram maiorias absolutas com projetos.

As maiorias de Cavaco e Sócrates tinham projetos concretos fosse na área das novas tecnologias, fosse na área do betão, na altura de Cavaco Silva - tanto se imputa 'a política do betão' a Cavaco e a Sócrates a obsessão do 'plano tecnológico' - a verdade é que este governo não tem nem uma coisa nem outra. Este é um governo cansado e com... uma maioria absoluta.

Então como descrever o "estado da nação" percepcionado na capacidade que o governo tem de responder aos problemas do país, quando não se deteta uma agenda transformadora voltada para o crescimento económico e para reduzir a dependência dos fundos europeus? A grande questão do "estado da nação" é ter de fazer mais e melhor para superar a estagnação económica, enquanto "o grande problema estrutural" das últimas duas décadas?

Claro que seria, mas Portugal passou de um país ‘adiado’ para um país ‘suspenso’ no tempo. Portugal está numa espécie de equilíbrio político com todos à espera de que qualquer coisa aconteça. Nesse sentido, o Partido Socialista teve dois argumentos que lhe conferem algum alento para um novo período de tempo alargado no governo: a pandemia e agora a guerra na Ucrânia. Portanto, o PS se não tiver mais nada até ao fim da legislatura tem de facto um problema porque não tem agenda.

Por outro lado, a direita continua presa a 2015, ainda não resolveu esse problema, e, enquanto não resolver esse problema não tem também uma alternativa. Já o Bloco de Esquerda e o PCP estão presos à geringonça, labirinto onde se meteram em 2015 e não sabem como sair, uma vez que, por mais que estejam na oposição, as últimas sondagens refletem que os votos não estão a voltar.

O Partido Socialista tem um grande desafio pela frente, perdido nas últimas tentativas, o de fazer a substituição do seu líder no poder, porque, obviamente, a substituição de António Guterres e de José Sócrates foi feita na oposição