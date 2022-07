Santana diz que o Chega “respeita a democracia”, elogia o novo PSD e nega ter sido convidado por Montenegro

Pedro Santana Lopes abriu as portas da Câmara Municipal da Figueira da Foz a André Ventura. Atrás do presidente do Chega vieram os deputados, que estiveram na cidade figueirense a propósito das jornadas parlamentares do partido.

Começou por dar o corpo às balas e os parabéns ao Chega, por ter conseguido o que ele próprio já tinha tentado. “São a terceira força política nacional e felicito-os por isso: um crescimento rápido. Houve quem tentasse e não tivesse conseguido”, disse Santana Lopes em tom irónico, numa referência ao partido Aliança que fundou, e que acabaria por abandonar.

Num encontro que durou menos de 20 minutos entre conversas com André Ventura e declarações aos jornalistas, Santana Lopes falou com o Chega sobre a descentralização, a erosão costeira e o porto da Figueira da Foz, sempre com momentos de boa disposição à mistura.

Apesar de admitir que está mais próximo do PSD do que do Chega, não marginaliza o partido de André Ventura. “Na declaração de princípios, no programa e nas declarações do Chega tenho visto o respeito pela democracia”, garante Pedro Santana Lopes.

“Desde a minha faculdade que luto pelo direito a todos existirem, desde que façam o jogo democrático”, atira Santana Lopes considera que o Chega é chapelado por essas “regras”: respeito pelo princípio da liberdade individual, sujeição a votos, aceitar o veredicto popular, elenca o atual presidente da Câmara Municipal da Figueira da Foz.