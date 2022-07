Montenegro afasta-se do PS e rejeita políticas "xenófobas e racistas" do Chega

Luís Montenegro, novo presidente do PSD, critica António Costa por se aliar a partidos "anti-nato", "anti-UE" "anti misericórdias" e "pró-russos", numa referência à geringonça com o PCP e Bloco de Esquerda.

Com o auditório a aplaudir constantemente, o espinhense distanciou-se de várias formas do PS, garantindo que António Costa, Pedro Nuno Santos, Fernando Medina, Mariana Vieira da Silva e Ana Catarina Mendes "violaram os princípios do socialismo moderado".

"Somos e seremos moderados, mas não somos nem seremos socialistas", atira Montenegro. Mas se colocou uma barreira à esquerda, também a colocou à direita.

Apesar de afirmar que não tem interesse por discussões de "linhas verdes ou vermelhas", o novo líder garantiu que nunca se vai associar "a qualquer política xenófoba ou racista".

