Do programa de emergência social à redução de impostos. Os sete trabalhos de Montenegro

No discurso de encerramento do congresso do Porto, Luís Montenegro alinhavou sete prioridades para os dois anos de mandato à frente do PSD.

1. O combate à carestia de vida

Face à inflação num país onde “todos estão a perder poder de compra” , Luís Montenegro defende a criação de um Programa de Emergência Social “que aproveite o excedente criado pela repercussão da inflação na cobrança dos impostos e inclua medidas como um vale alimentar mensal às famílias de mais baixos rendimentos”. O líder do PSD prevê ainda “a renovação de descidas ou suspensões na fiscalidade sobre os combustíveis” ou a intervenção na fiscalidade e contribuições associadas ao consumo de eletricidade. Estão ainda previstos apoios ao setor agrícola, pecuário e pescas.

2. Combate ao caos e desgoverno na Saúde. O novo líder do PSD assume que esta será a sua “grande causa política”. Montenegro quer “reformar, reestruturar e reorganizar” o Serviço Nacional de Saúde. O líder do PSD acusa o governo de “complexo ideológico” ao ter impedido que o sistema público da saúde ainda que baseado no SNS, funcionasse em regime de complementaridade com a capacidade instalada no setor privado e social. “Foi assim com as PPP´s mas é também assim com a medicina familiar”, conclui, dando a entender que propõe fazer o contrário, considerando que a “desigualdade é socialmente inadmissível”.

3. Menos impostos e “justa distribuição de riqueza”

Este é definido como um “combate de legislatura. Montenegro acusa o Governo de ter um projeto “que é o campeão da carga fiscal e o líder do sufoco fiscal da sociedade”, distinto do do PSD que “será sempre”, garante o líder social-democrata, “o projeto do alívio fiscal, feito com gradualismo e responsabilidade”.

No discurso não ficou definido como se propõe fazer a baixa de impostos, nem que impostos baixar primeiro. Joaquim Miranda Sarmento, o coordenador da moção estratégica ‘Acreditar’ e futuro líder parlamentar já fez saber que a redução do IRS e IRC pode ser feita em “simultâneo”.