Montenegro acredita que a autoridade de Costa "está ferida de morte"

Recordar o passado para "reconquistar" o futuro

Luís Montenegro disse estar "focadíssimo" no futuro e prometeu "reconquistar a confiança dos portugueses".

Num discurso que começou em jeito de retrospetiva dos erros do passado, quer do PS na governação, quer do PSD na oposição, o futuro líder social-democrata começou por recordar Francisco Sá Carneiro e como a figura histórica desafiou o partido "a afirmar-se como o partido alternativo do Socialismo e do PS".

De seguida, Luís Montenegro apontou que, nos últimos 27 anos, "o PS governou 20".

"Será cada vez mais difícil recordar a grande década de desenvolvimento social e económico que foi a década dos governos de Cavaco Silva", disse, não esquecendo de enaltecer os esforços das governações de Durão Barroso, Santana Lopes e do governo "patriótico" de Pedro Passos Coelho.

"Nestes 27 anos de quase hegemonia socialista, tivemos um pântano, uma pré-bancarrota e agora um empobrecimento cada vez mais evidente. Três ciclos de governação socialista que teve um totalista: António Costa", criticou.

O social-democrata referiu que, neste momento, os serviços públicos essenciais nem sequer estão numa "situação de normalidade" e acrescentou os problemas dos "baixos salários e pobreza a juntar a uma quantidade asfixiante de impostos".

No entanto, Luís Montenegro também olhou para os erros do PSD, para perceber como é que os socialistas "continuam a ganhar eleições".

"Algumas coisas têm de estar mal connosco. Não são os eleitores que estão errados. Somos nós que não estamos a conseguir convencer", defendeu.

Para combater esse problema, o futuro líder do PSD prometeu "qualificar e abrir mais o PSD", promover "um diálogo mais estreito com os portugueses" e a valorização dos militantes do partido.

"Não podemos agredir aqueles que dão cara por nós", reiterou.

Luís Montenegro diagnosticou ainda que "tem faltado a oportunidade de esclarecer as ideias" do PSD e garantiu que será a "locomotiva da relação direta com as populações".

"A partir de setembro, passarei por mês, uma semana num distrito", anunciou.