Do aeroporto à TAP. As polémicas de Pedro Nuno Santos no Governo

O homem geringonça

Se António Costa tem o mérito de ter, em 2015, montado a geringonça com o PCP e o Bloco de Esquerda, conseguindo assim chegar ao poder e governar, Pedro Nuno Santos ficou com os créditos de fazer a solução funcionar. Os dois políticos são de fornadas da JS diferentes e, no espectro ideológico dentro do PS, estão afastados.

Pedro Nuno Santos, natural de São João da Madeira, tem 45 anos e é licenciado em Economia pelo ISEG, instituição da Universidade Técnica de Lisboa na qual foi presidente da Mesa da RGA (Reunião Geral de Alunos). Entrou no Parlamento em 2005, onde foi deputado na X e na XII legislaturas, após um breve intervalo para ajudar na gestão da Tecmacal, na capital do calçado, ao lado da irmã e do pai.

Conotado com a ala mais à esquerda do PS, Pedro Nuno Santos ficou conhecido, em 2011, por defender que Portugal devia suspender o pagamento da dívida soberana.

Num jantar de Natal do PS em Castelo Branco, o então vice-presidente da bancada socialista afirmou que se estava a “marimbar para o banco alemão que emprestou dinheiro a Portugal nas condições em que emprestou”.

“Se não pagarmos a dívida e se lhes dissermos as pernas dos banqueiros alemães até tremem”, disse até.

Há pelo menos três anos que Pedro Nuno Santos começou a preparar terreno para chegar à liderança do Partido Socialista. O ministro tem vindo, desde 2019, a aumentar a sua influência junto das concelhias e estruturas do PS, e tem “operacionais em quase todos os gabinetes ministeriais", asseguraram fontes do PS à Renascença.