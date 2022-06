Aeroporto, reforma no SNS e referendo à eutanásia. O que defende o PSD de Montenegro?

Pode ler-se que os social-democratas querem criar um sistema “que reduza a carga fiscal”, mas não há nenhuma solução palpável para suportar essa mudança, do ponto de vista orçamental. Apenas se fala em “aumento da produtividade”.

Revisão constitucional? “Depende”, mas há ceticismo com o PS

Abrir um processo de revisão constitucional significa garantir uma maioria qualificada de dois terços. É uma das matérias em que o PSD tem uma palavra a dizer. A resposta não é imediata: “Depende do objeto da revisão”, avisa Joaquim Miranda Sarmento.

“Se o objeto for alterar a questão da regionalização, o Dr. Montenegro já disse que não está disponível”. E uma alteração à Lei Eleitoral? “Estamos disponíveis para conversar”. No entanto, o deputado do PSD diz ter dúvidas da vontade do PS. “Eu sou cético que o Partido Socialista queira fazer reformas estruturais, mesmo tendo maioria absoluta. Mas cá estaremos para ver”.

Em maio, Luís Montenegro, ainda na qualidade de candidato à liderança do PSD, recusou que Rui Rio abrisse agora um processo de revisão constitucional, o que fez com que o líder cessante desistisse da proposta que tinha apresentado. O mesmo aconteceu ao projeto de reforma do sistema eleitoral para a Assembleia da República.