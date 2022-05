Santos Silva: Candidato às presidenciais? "Neste momento conduzo o lugar de Presidente da Assembleia da República"

O presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva, recusa, em entrevista à Renascença, o cenário de desaparecimento a prazo do PSD, que considera ser "o grande partido do centro direita em Portugal".

Santos Silva aponta o partido agora liderado por Luís Montenegro como "um interlocutor essencial do Partido Socialista" e fala ainda dos dois convites que recebeu para deslocar-se à Ucrânia, salientando que "apoiar um país que está a ser agredido está muito longe de ser apenas simbólico"

Há poucos dias, houve eleições para a liderança do maior partido da oposição. Esta pelo menos aparente estabilidade interna no PSD ajuda a ser tampão dos populismos a que fez referência no seu primeiro discurso na Assembleia da República?

Eu, no meu primeiro discurso na Assembleia da República, não me dediquei à exegese do populismo. Limitei-me a estabelecer o que me pareciam ser regras do jogo. Aliás, consensualmente aplaudidas no Parlamento. E disse uma coisa que para mim é muito clara, que é a palavra no Parlamento, que é livre mesmo que seja dura, mesmo que seja para defender posições que nos possam parecer esdrúxulas, ridículas, perigosas e inaceitáveis, mas o discurso de ódio não tem lugar no Parlamento e o discurso de ódio, sendo o incitamento direto à violência, à perseguição, ao preconceito. Isso quis deixar claro desde a primeira hora para as senhoras deputadas e os seus deputados conhecerem bem qual era a prática daquele que tinham acabado de eleger para presidente do Parlamento.

Dito isto, eu não vejo o PSD como tampão seja do que seja. Eu vejo o PSD como o grande partido do centro direita em Portugal, o partido que, como o PS, assegura a alternância característica da democracia portuguesa, que em 47 anos que leva - 46, se considerarmos só os governos constitucionais- há-de ter sido governada em quase metade do tempo pelo PS em quase metade do tempo pelo PSD e o PSD tem 77 deputados na Assembleia da República, o que quer dizer que tem bastantes vezes mais do que os outros partidos que se situam à sua direita e é um interlocutor essencial do Partido Socialista.

Há muitos dirigentes do PSD que dizem que há um risco de o PSD e dos próprios partidos tradicionais de a prazo enfrentarem um cenário de desaparecimento ou de importância cada vez mais relativa. Não é desse fatalismo?

Não. Eu acho que há exageros que disfarçam mal vontades, mas nós devemos ter sempre a preocupação de não confundir a realidade com o que nós gostaríamos que fosse a realidade. Agora, eu não me devo pronunciar muito sobre isso. Tenho um peculiar sentido de humor que nem sempre é compreendido. Quando era ministro dos Negócios Estrangeiros, dizia por graça, algumas vezes, que tinha ido para ministro dos Negócios Estrangeiros para ser proibido de me pronunciar sobre a política interna portuguesa. Agora, que me puseram a presidente da Assembleia da República, provavelmente, estão a dizer "agora, deixa de falar sobre partidos políticos".

Puseram-lhe uma rolha?

Não, mas prometi ser um presidente contido e assim serei.

Temos duas vice presidências do Parlamento. Tem vindo a apelar a que a IL e o Chega apresentem candidaturas. Não tem sido ouvido. Não há nada a fazer?

A única coisa que eu entendo é, em primeiro lugar, que devemos respeitar o nosso código, que é o regimento e, em segundo lugar, que as pessoas ou os grupos devem exercer os direitos que têm. Ora, o regimento dispõe que há quatro vice presidências na Assembleia da República. Todas elas são muito importantes para substituir o Presidente nos seus impedimentos e têm direito a apresentar candidaturas os quatro partidos com maior representação parlamentar.

O regimento não diz nem poderia dizer que têm o direito a ver eleitos os seus candidatos ou candidatas. Diz que têm direito a apresentar candidaturas. Não posso ignorar que na eleição realizada até ao momento, os candidatos apresentados pelo PS e pelo PSD foram eleitos confortavelmente, eram duas personalidades muito conhecidas na casa, e o candidato apresentado pela IL ficou a poucos votos de ser eleito. O que significa que, provavelmente, poderia ser eleito se tivesse mantido a sua candidatura logo na segunda tentativa que se fez nessa mesma tarde.

Não posso ignorar que esse não foi o caso do deputado do Chega, que ficou muito longe da maioria necessária e, portanto, o que eu disse na conferência de líderes foi que esperava que os grupos parlamentares que têm o direito de apresentar candidatos às duas vice presidências que falta preencher que avaliassem se tinham condições para o fazer ou não. E vamos ver se é verdade o que há pouco sugeriu de que não fui ouvido.

Isso quer dizer o quê?

O facto de os grupos ou as pessoas tomarem o seu tempo para exercer os seus direitos não quer dizer que eles não venham a exercê-los. Aliás, julgo que é pública a intenção do Chega de retomar esse processo, quando o entender.

A única coisa que eu posso dizer enquanto presidente da Assembleia é que, evidentemente, se nós deixarmos de ter a situação presente, em que apenas dois vice presidentes asseguram a substituição do presidente, isso, do ponto de vista do funcionamento da Assembleia e do trabalho desses dois vice presidentes, será melhor.

Está assente que vai a Kiev. O que lá vai fazer ao certo, é simbólico? Ou é mais do que isso?