​Negrão "estranha muito" posição de Rio e alerta que pedir demissão de autarca de Setúbal é "erro tremendo"

Em entrevista ao programa da Renascença "São Bento à Sexta", Fernando Negrão diz estranhar e não concordar com a posição do líder do PSD, Rui Rio que esta sexta-feira defendeu a demissão de André Martins da presidência sadina. E garante que não se candidata à câmara de Setúbal se houver eleições intercalares.



O PS chumbou a ida do autarca de Setúbal ao Parlamento para explicar a relação da autarquia com a associação que acolheu os refugiados ucranianos. Compreende esta recusa do PS quando nem o PCP recusou?

É isso, queria começar mesmo por aí. É que o PCP não recusou, antes pelo contrário. Disse 'muito bem, nós estamos aqui para esclarecer os factos e ouvirmos todas as pessoas que pretendam chamar à comissão e o PS teve uma posição que se tornou incompreensível para todas as outras forças políticas, porque todas votaram contra a posição do PS, manifestando vontade de ouvir, de ouvir essas entidades e pessoas que foram aprovadas para serem ouvidas. E por causa da posição do Partido Socialista, que não encontro explicação para ela, já falei com vários deputados também ninguém encontra ela, infelizmente, não será feita.

O argumento de que o Parlamento não é o local indicado para ouvir o autarca não colhe?

Não, por uma razão. Há um ano houve uma discussão naquela comissão, uma discussão muito longa sobre aquilo que é a autonomia do autarca e qual a relação do Parlamento com o autarca. Deve chamá lo, deve obrigá-lo a vir, deve obrigá lo a falar, convida-o. A conclusão a que chegaram todos por unanimidade, foi que a comissão parlamentar, ou seja, o Parlamento, deve convidar o autarca e desta forma respeita a autonomia do autarca. E não foi por acaso que o Dr. Fernando Medina, na altura presidente da Câmara de Lisboa, hoje ministro das Finanças, foi à comissão quando houve aquele problema com os dados dos ativistas. Foi à comissão, através de um requerimento votado favoravelmente pelo Partido Socialista e por todas as outras forças políticas.

Mas há um peso diferente nos dois casos?

Mas a sensação que se tem é essa que há aqui dois pesos e duas medidas que não é agradável.