Cativações? "Não abdicarei de nenhum instrumento", avisa Fernando Medina

Fernando Medina garante que não irá abdicar de "nenhum instrumento" como as cativações, cuja utilização considera como "normal" e admite que no Orçamento do Estado de 2023, a apresentar ainda este ano, será possível manter propostas como o aumento extraordinário das pensões ou do mínimo de existência.



O Governo aponta para uma inflação este ano de 4%. Com este Orçamento do Estado os portugueses mantêm o poder de compra?



Este Orçamento de Estado vai-nos permitir aprovar e pôr em vigor as medidas de mitigação dos preços dos combustíveis e de outras categorias de bens que têm sofrido maiores aumentos.

Nós estamos perante uma crise com origem externa, que resulta quer do fim da pandemia, quer da situação da guerra da Ucrânia. A melhor forma que nós temos de agir é tomar medidas para limitar estes aumentos.

Este orçamento tem uma medida da maior importância, que é a diminuição do Imposto sobre Produtos Petrolíferos na dimensão do que é a diminuição do IVA, que nós queremos aplicar, mas que ainda não tivemos autorização para isso. Vai fazer com que as pessoas paguem menos 72% do aumento que teriam se não houvesse esta medida. Conseguiremos também no gasóleo baixar cerca de 52% esse aumento.

A aprovação deste Orçamento vai-nos permitir pagar o aumento extraordinário de pensões, para todas as pensões até 1108 euros, com retroativos ao mês de janeiro. Também permitirá o desdobramento dos escalões de IRS, que vai ter um impacto na diminuição de imposto de famílias das classes médias, classes médias baixas. Vamos aumentar o chamado mínimo de subsistência, isto é, o número de famílias que não estão sujeitas à tributação por IRS. Também o apoio à majoração do segundo filho. A criação do apoio aos filhos para as famílias que não descontam para efeitos de IRS.



Descreve uma série de medidas, mas muitas já vêm da primeira versão do Orçamento, apresentada em outubro, quando a inflação estava em 0,9%, antes da escalada dos preços Há margem para um uamento intercalar dos preços, à semelhança do que fez a Alemanha?



Permita-me uma correção, a maior parte destas medidas destinadas à mitigação dos preços não estavam previstas no orçamento anterior. Falo da medida relativamente à redução do ISP, do apoio às empresas intensivas em energia com a subsidiação de uma parte dos custos da energia, a taxação em nível zero das rações e fertilizantes.

Mas são medidas pontuais?



É verdade, não compensam a totalidade dos orçamentos, mas compensam uma parte importante.

Admitiu que a redução do ISP é temporária mas depois de junho será avaliada. Qual pode ser a alternativa?



Nós estamos num momento de grande volatilidade, de grande incerteza, muito marcada pela guerra na Ucrânia. Não sabemos quanto tempo irá demorar. Como vão ficar os mercados de energia. Vamos vendo. Vivemos um momento de volatilidade, tomamos as medidas que são necessárias para cada momento do tempo.

Vários estudos estão a indicar que as famílias mais carenciadas ou com menos rendimentos são as mais atingidas pelo agravamento dos preços. Vários economistas apontam o aumento dos rendimentos até à produtividade como a resposta mais eficaz à inflação. Como economista, como avalia esta medida?



Quando nós falamos da urgência que tivemos na aprovação deste Orçamento de Estado foi para poder pôr em vigor um conjunto muito vasto de medidas de apoio ao rendimento, que não podíamos aplicar sem orçamento. Um deles tem a ver com o aumento extraordinário das pensões com retroativos. Não tem significado sobre o poder de compra? Pode-me dizer que gostaríamos que fosse mais, gostaríamos todos, mas o mundo ideal funciona com restrições e é um apoio importante para um milhão e 900 mil pensionistas.

Mas deixe-me ir diretamente à sua pergunta: não seria melhor os aumentos salariais e outros países já o fizeram? Convém ter atenção, quando se vê os números e quando se vê as políticas.



Eu tenho a memória muito viva dos anos 80 e dos anos 90, na altura havia aumentos salariais muito significativos, mas a perda do poder de compra era sistemática, porque a inflação era muito superior e por isso podia-se aumentar 18% e a inflação era 25 ou 30%. A isto chama-se uma espiral inflacionista e por isso a ilusão de que o aumento do salário resolvia a perda do poder de compra de inflação foi sempre uma miragem.

Mas neste momento não corremos esse risco.



Neste momento é diferente. A compensação integral da inflação é outra coisa diferente, porque não tem a ver com aquilo que o setor produz, não tem a ver com a riqueza que se gera no setor, tem a ver simplesmente com os custos.

O que nós não podemos fazer é colocar um motor interno a alimentar e a criar um processo inflacionário de natureza doméstica. A nossa estratégia é a que melhor defende o poder de compra, porque a ilusão dos aumentos sistemático acabará por alimentar um processo que terá como conclusão os aumentos serem sempre inferiores ao aumento da inflação.

O que está a dizer é que não será possível dar um sinal intercalar aos funcionários públicos, neste momento?



Os funcionários públicos beneficiarão, como todos os trabalhadores do Estado e do setor privado, deste conjunto vasto de medidas que nós estamos a aprovar.

Num ano em que há subidas de custos nós, não só estamos a agir para controlar esses custos, mas também com um conjunto de benefícios em múltiplas áreas que vão atingir diferentes segmentos da sociedade portuguesa, com uma atenção muito grande aos mais desfavorecidos e que apoiará o rendimento das famílias. Obviamente, num contexto em que todos percebem que o Estado, só por si, não tem capacidade, nenhum Estado por mais rico e poderoso que seja, não tem possibilidade de compensar todos por uma crise energética com a dimensão da que estamos a viver.



Como é que explica aos portugueses, sobretudo àqueles que estão a perder poder de compra, a prioridade que este orçamento dá à descida do défice, no actual contexto? E tendo em conta que não há pressão de Bruxelas para cumprir as metas orçamentais. Lembro que na anterior proposta estava previsto um défice de 3,2 e agora compromete-se com 1,9.



A razão fundamental da redução para um patamar inferior do défice prende-se com o facto de 2021 ter acabado bastante mais favorável do que era estimado. O défice acabou bastante mais baixo, em 2,9. O que nós estamos a fazer é prosseguir essa descida.

O nosso objetivo orçamental é também uma medida de proteção das família. Já estamos a assistir no mercado de dívida e também o próprio banco central já anunciou que poderá em breve iniciar um processo de aumento da trajetória das taxas de juro. Se Portugal tiver um défice elevado ou uma dívida que não dá sinais de redução, nós sentiremos imediatamente essa decisão errada na subida das taxas de juro da dívida portuguesa. Leia-se, na subida das taxas de juro que os bancos portugueses têm que pagar. Leia-se, na subida que os portugueses têm que pagar nas taxas que pagam aos bancos. Tudo isto é uma cascata direta.



Uma política orçamental que aumentasse o défice e que não nos permitisse a redução da dívida, iria colocar de novo o país numa situação de risco, provocando aumentos nas taxas de juro que iriam ter uma repercussão direta nos portugueses.

Reduzir o défice para termos mais margem do ponto de vista orçamental é a melhor política para proteger o país, para proteger os portugueses das intempéries e imprevistos, em particular no ciclo que se vai iniciar, de subida de taxas de juro, espero de gradual, do BCE.



Os ministros de António Costa têm superado as metas orçamentais, ano após ano. Vai manter esse desempenho, tem como objetivo recuperar o excedente orçamental?

Eu tenho o objetivo de que a política orçamental seja adequada, a melhor política para apoiar a economia portuguesa e para apoiar as famílias portuguesas em cada momento.

Mas com um excedente orçamental é mais confortável?



O que temos que ter é a política orçamental adequada ao ciclo que estamos a viver.

Não faz sentido, quando estamos em recessão, uma política que acentua essa reação - foi o grande erro dos anos de Vítor Gaspar. O que também não faz sentido é quando temos uma economia muito aquecida, termos défices elevados que aceleram esse processo e até podem causar inflação interna.

O caminho que nós prosseguimos é, num ano em que antevemos, apesar das incertezas, um crescimento económico significativo - 4,9 é um dos maiores valores que tivémos na história recente portuguesa - se esse valorse vier a concretizar, não faria sentido adotar uma política orçamental excessivamente expansionista. Implica uma política orçamental de rigor, que permita reduzir o défice, prosseguir a redução da dívida. Para quê? O mundo não acaba neste orçamento, o país tem que se precaver para o futuro, nós temos que ganhar margens de segurança.

Mas não podemos ir mais longe nas medidas?



Nós temos 2,9% de défice, neste momento. Não há decisão europeia ainda aprovada sobre as regras que vigoraram no próximo ano. Não é uma decisão portuguesa. Admitamos que não é dada flexibilidade adicional, se Portugal não tivesse, autonomamente, uma trajetória de redução do défice para ficar bem confortável dentro dos limites a que estamos obrigados, nós ficaríamos perfeitamente no limiar. Se o excedêssemos, teríamos um procedimento por ultrapassagem do défice, seria uma muito má notícia para todos, porque seria introduzir outra vez as incertezas sobre a política orçamental.

Defende a revisão das regras orçamentais?

Defendo que as regras relativamente ao ano de 2023 não deviam ser aplicadas, devia-se prolongar a derrogação que vigorou durante a pandemia. Tendo afirmado eu, quer no Eurogrupo, quer na reunião do Ecofin, não nos contactos com a Comissão, que Portugal cumpriu, mesmo com as regras derrogadas, temos um orçamento agora para 22 que continua a cumprir. Mesmo assim, é visado que continue a existir essa derrogação.

Com que almofada é que gostava de chegar até ao próximo Orçamento do Estado?

O meu objetivo vai ser trabalhar para atingir os resultados deste orçamento, que são obviamente exigentes, num ano muitíssimo exigente, porque é marcado pela incerteza e pela volatilidade e nós estamos dependentes de muitos fatores externos que não controlamos.