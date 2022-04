Costa responde à inflação com "mais de 1.200 milhões de euros" no Orçamento

Voltando à mensagem vídeo de Costa, fica a insistência de que a proposta de OE para 2022 dá "respostas concretas" e é "ajustado à nova conjuntura", respondendo assim à alfinetada do Presidente da República que na semana passada chegou a considerar "inevitável" ir reapreciando o Orçamento "à medida que a situação evoluir", insinuando a necessidade de um retificativo no futuro.

Costa quer encurtar o calendário orçamental que já foi esticado ao limite e diz que quer ver a proposta de OE "discutida e aprovada o mais rápido possível", acrescentando que "Portugal não pode esperar mais, já esperou demais".

Ao estilo do seu próprio ditado de "palavra dada, palavra honrada", Costa desfia as prioridades de um OE "dirigido à classe média, centrado nos jovens e amigo do investimento e que cumpre todos os compromissos" assumidos em campanha eleitoral.

E fica a garantia de que irá constar da proposta o aumento extraordinário das pensões "com efeitos a 1 janeiro", a intenção de "reduzir impostos da classe média", com o desdobramento dos escalões de IRS, ou a garantia de isenção para "mais 170 mil famílias com menores rendimentos de pagar IRS", para além do alargamento do IRS jovem ou a gratuitidade progressiva das creches.

Para as empresas, António Costa promete o anunciado incentivo fiscal à recuperação "estimulando o investimento privado", o fim do PEC "aliviando a tesouraria das Pequenas e Médias Empresas (PME) e, a par disto, o reforço do investimento público que concretiza "reformas transformadoras previstas no Programa de recuperação e Resiliência".

Resumindo a mensagem de Costa: trata-se da promessa de mix que se tornou habitual desde o consulado de Mário Centeno nas Finanças: "apoiar as famílias e as empresas", sem desvios dos "objetivos estruturais" e sem abandonar "a trajetória de consolidação orçamental responsável com contas certas".

Mais resumido ainda, na versão de Costa: "um OE onde todos cabem e onde todos contam".

O Governo vai apresentar a nova proposta de Orçamento do Orçamento para 2022 esta quarta-feira, às 14h30.