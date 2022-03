"Isto não é o INATEL". Mattos Chaves quer vencer o partido, regressar ao Parlamento e sanear as contas

Ideologicamente, Miguel Mattos Chaves reforça o que defende na Moção de Estratégia Global, que serve de base à sua candidatura. É conservador nos costumes, e não esconde. “Nem havia igreja, já a união entre homens e mulheres se chamava casamento. Para as uniões civis de homossexuais, ter-se-á de arranjar uma nova denominação”, atira.

A “revogação do novo acordo ortográfico” e o “respeito pela história” são duas marcas ideológicas que marcam os costumes. Economicamente, reafirma a “liberdade económica”. Distingue-a do liberalismo económico, ressalvando que defende um sistema no qual os “mais frágeis” estão protegidos e “os mais capazes” são estimulados.

Pires de Lima e Mesquita Nunes? "Não sei porque é que vieram para aqui"

A outra prioridade é a união do partido, abrindo a porta aos que não querem essa união: “Se as pessoas não estão bem, não estão de acordo com as referências do partido, a porta da saída é a mesma da porta da entrada”, defende.

Miguel Mattos Chaves dá, até, o exemplo de António Pires de Lima, ex-ministro da Economia, e de Adolfo Mesquita Nunes, que saíram do partido. “São pessoas estimáveis. Não têm é a mentalidade, nem os valores, nem as referências do CDS. Não sei porque é que vieram para aqui. Há mais partidos que pensam o que eles pensam”, atira o centrista.

O candidato à liderança do CDS tocou ainda no assunto que marca a atualidade para criticar o processo de desmilitarização europeu. “Se, do lado europeu, os países tivessem armados, a Rússia poderia pensar eventualmente em invadir a Ucrânia, mas não pensaria cinco vezes. Pensaria cem vezes antes de invadir”.

"Isto aqui não é o INATEL"

O buraco financeiro do CDS é um obstáculo assumido por Mattos Chaves. O candidato alega ter um plano para o resolver em três anos e meio. Até lá, e caso vença Nuno Melo, abdica de receber um salário do partido.

No concreto, Miguel Mattos Chaves afirma que vai criar eventos que possam trazer alguma tesouraria ao partido. Quanto aos custos, admite o corte de alguns postos. “Arranjaremos as receitas para manter as pessoas que sejam necessárias. Que isto aqui não é o INATEL”.

Miguel Mattos Chaves apresenta assim a sua candidatura, que vai concorrer com a do eurodeputado Nuno Melo, a quem acusa de ter andado “dois anos a atacar o partido”.

Um dos dois vai suceder a Francisco Rodrigues dos Santos na presidência do CDS.

A decisão será tomada no próximo Congresso do partido, em Guimarães, que vai realizar-se no fim-de-semana de 2 e 3 de abril.