Repetição das eleições. Partidos admitem que a “abstenção vai aumentar”

O Chega esteve em França, Suíça e Inglaterra em campanha. À Renascença, Diogo Pacheco Amorim, vogal da direção do Chega e deputado recém-eleito, revela que o partido esteve perto das comunidades portuguesas, com André Ventura, para as auscultar. E explica que não foi “agradável” o que ouviu, referindo-se à anulação do ato eleitoral.

Sem ilusões, o dirigente do Chega prevê que “a abstenção vai necessariamente aumentar”, e revela ainda que tem “esperança” em eleger um deputado “caso os níveis de abstenção voltem aos de 2019”.

A Iniciativa Liberal esteve na Alemanha e na Bélgica em campanha para “falar com as comunidades portuguesas, apelar ao voto e pedir para que não desistam da democracia em Portugal”.

A candidata Carolina Diniz faz um retrato à Renascença do estado de espírito em que estavam as pessoas com quem se cruzou. “Essencialmente desiludidas porque isto vem confirmar um sentimento de abandono dos portugueses que estão fora”.

Em relação à participação, Carolina Diniz diz que espera que a abstenção “não aumente” e aproveita a deixa para criticar os partidos ditos “tradicionais”.

“Já sendo conhecidos os resultados em Portugal, espero que os portugueses percebam quem é que os colocou nesta situação”, diz a candidata liberal.

O Bloco de Esquerda apostou nas redes sociais durante estas semanas. À Renascença, Teresa Soares, cabeça de lista pelo círculo da Europa revela que não houve nenhum país onde o partido tentasse chegar “com mais incidência”.

A candidata bloquista revela que encontrou pessoas “que ficaram realmente muito magoadas e desiludidas” com a anulação de 80% dos votos. Por isso, não tem dúvidas sobre o impacto que isso terá na participação. “A abstenção vai aumentar certamente”, atira Teresa Soares.

Menos pessimista está o PCP. Joana Carvalho, candidata pelo círculo da Europa, defende que “não é inevitável que a abstenção suba”. À Renascença, a comunista sublinha que nestas eleições a participação aumentou em relação a 2019.

A caravana europeia da CDU esteve nas “ruas de Londres, no Little Portugal”, onde conversou com os eleitores “em restaurantes e cafés”. Apesar do otimismo, Joana Carvalho admite que sentiu que os emigrantes na europa se sentem “negligenciados”.

O PAN esteve nos Países Baixos. Rogério Castro, cabeça de lista do PAN ao círculo da Europa, contou com o apoio da porta-voz do partido, Inês Sousa Real, para se deslocar a Amesterdão e Haia. Foi nesta segunda cidade, sede do Tribunal Penal Internacional, que o PAN se juntou a uma manifestação “contra a invasão da Ucrânia por parte da Rússia”.