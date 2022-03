Antero Luís exige "consenso" ao novo Parlamento para criar Código de Processo Eleitoral

Não há aqui um desinteresse, por vezes, da parte dos eleitores, sobretudo quando se trata de uma segunda campanha que praticamente não teve repercussão?

Os números que nos estão a chegar não indiciam isso, mas só dia 23 é que saberemos, no dia limite para os boletins chegarem, o escrutínio é feito no dia 22 e 23 e o dia limite é dia 23 às 16h.

Há alguma preocupação especial do MAI para os dias da contagem de votos, depois do que aconteceu na primeira votação?

A Administração Eleitoral apenas fornece a logística, não faz contagem de votos, não tem uma intervenção ao nível da contagem de votos, nem das decisões que são tomadas em cada uma das mesas de apuramento. Isso é feito pelas pessoas que estão na mesa, quem preside às mesas, normalmente é uma pessoa da Comissão Nacional de Eleições, está lá um juíz desembargador em cada uma das mesas e as mesas são soberanas do ponto de vista da contagem e das deliberações que tomam.

A Administração Eleitoral limita-se a fornecer o espaço, os computadores para fazer a descarga dos votos do ponto de vista electrónico, visto que usamos os cadernos eleitorais desmaterializados, todo o apoio e espaço para as pessoas comerem, os testes.

Essa é a nossa obrigação, produzir os boletins, enviá-los, recebê-los e colocá-los à disposição das mesas de apuramento e toda a logística necessária para exercerem as suas competências. Foi isso que aconteceu nas últimas eleições. Nós, na Administração Eleitoral não emitimos nenhuma opinião sobre o que acontece do ponto de vista do escrutínio, nem estamos lá.

O resto é da responsabilidade da Comissão Nacional de Eleições?

E dos partidos políticos, que são eles que estão nas mesas, não é a Administração Eleitoral. O que a Administração Eleitoral vai fazer desta vez é o que fez na última: disponibilizar toda a logística necessária para que o processo decorra o mais célere possível, da melhor forma possível, garantindo também as questões sanitárias. Não temos nenhuma preocupação especial.

Há problemas cíclicos nos cadernos eleitorais, os eleitores fantasma, por exemplo, estimados em mais de um milhão. Grande parte da nossa comunidade emigrante continua a ter morada em Portugal para efeitos de recenseamento. Como é que isto se resolve?

Os eleitores fantasma serão cada vez menos, porque hoje o recenseamento é automático em função do cartão de eleitor, os velhos bilhetes de identidade vitalícios que, eventualmente, pessoas que faleceram, acabarão por desaparecer, naturalmente.

A tendência é para os cadernos eleitorais serem cada vez mais precisos, porque é a base do Cartão de Cidadão (CC). Sendo a base de dados o CC, ou a pessoa tem ou não tem, mas há um conjunto vasto de pessoas com Bilhete de Identidade e pode haver aí problema e uma zona de sombra que, provavelmente, mereceria um estudo para ver se é possível resolver ou mitigar ainda mais do que o que se está a fazer e se fez a partir do momento em que o recenseamento foi obrigatório para todos e no âmbito do CC.

Há uma segunda parte do problema: é provavelmente necessário haver um reflexão que já foi ensaiada várias vezes ao nível do parlamento para fazer um Código Eleitoral. Hoje temos para cada eleição regras específicas e isso cria, às vezes, algumas incompreensões, quer na perspectiva do eleitor, quer na perspectiva das pessoas que assistem à eleição.

Umas vezes votam presencialmente, outras vezes por via postal, umas vezes é porque se inscreveram, outras vezes não. Há vários mecanismos. E o que era urgente do ponto de vista do processo eleitoral é que, de facto, houvesse uma uniformização destes procedimentos, para evitar que as pessoas tivessem que pensar duas vezes se vão votar pelo correio, se vão ao consulado.

Mas também, que permita às pessoas que vivam no estrangeiro e que estejam ocasionalmente em Portugal possam votar em Portugal, ou seja, o voto antecipado em mobilidade abranger mais pessoas e usarmos, definitivamente, mesmo em território nacional os cadernos desmaterializados, porque só isso dá possibilidade de alargar as situações de as pessoas votarem.

Espero que o próximo parlamento faça uma discussão política sobre estas matérias e cheguem a um consenso sobre um processo eleitoral único para todas as eleições que se realizam.