Afinal, o PAN tem 1.500 filiados. E Nélson Silva está a “ponderar” avançar

Meses de turbulência

Foi por muito pouco que o PAN não acabou extinto nas legislativas de 30 de janeiro; Inês Sousa Real foi eleita deputada já à vigésima hora, ficou com um grupo parlamentar unipessoal, enquanto em 2019 o partido conseguira cinco representantes.

“Quem disser que não temeu [que o partido não elegesse nenhum deputado], qualquer filiado que não assuma isso, não está a ser honesto. Podia ter acontecido. Ainda bem que não aconteceu, é muito importante. Mas qualquer partido está sujeito, a vontade popular é soberana”, diz Soraya Ossman, deputada municipal pelo PAN em Loures, em declarações à Renascença.

Sem surpresas, as últimas semanas dentro do partido têm sido turbulentas: primeiro, André Silva, antigo líder do partido, defendeu que Inês Sousa Real deveria demitir-se; depois, houve dez demissões na Comissão Política Nacional.

Mesmo Marta Correia, membro da Comissão Política Permanente do PAN, defende que é necessária uma introspeção interna e junto dos filiados do partido. Mas pede uma reflexão “maior” que os “sete meses” da direção Inês Sousa Real. Como exemplo, dá dois comentários que emergiram da auscultação a decorrer: o PAN não ter apresentado um candidato presidencial, “uma decisão tomada ainda pela direção do André Silva”; e a confusão junto do eleitorado que “não percebeu a questão de nós não sermos nem de esquerda nem de direita”.

Fontes ouvidas pela Renascença garantem que a contestação interna à liderança de Inês Sousa Real não começou a 30 de janeiro. Os problemas datam, pelo menos, desde as autárquicas.

“Não nos podemos esquecer que os resultados das autárquicas não foram fantásticos. Aliás, houve uma estagnação. E, em alguns casos, como aconteceu em Lisboa, até perdemos deputados”, recorda Soraya Ossman.

Em setembro do ano passado, foi dada uma “oportunidade” à líder. A falta de “rumo”, porém, “tomou proporções maiores nas legislativas”. De acordo com a deputada municipal de Loures, houve uma “falta capacidade de comunicação da estratégia do PAN”: “as pessoas não conseguem entender onde é que o partido se posiciona, quais são as suas ideias e que visão tem para o país”.

“Todas estas questões devem ser levantadas em congresso, onde podem ser esgrimidos argumentos, não numa auscultação a conta gotas”, entende.

Nélson Silva não se inclui no grupo de pessoas que vê os resultados das autárquicas como “maus”. Mas, defende que, a partir daí, a comunicação interna e externa do partido falhou. E dá um exemplo prático: “Nós, na anterior direção, sempre tivemos cuidado de fazer outdoors com mensagens, não com caras. Desta vez, fizemos o contrário. E associamos muito a cara da porta-voz ao partido.”

Somado a isto, em novembro, Inês Sousa Real foi alvo de uma “clara campanha de difamação”, após ter sido revelado que a deputada e líder partidária era sócia de uma empresa que faz o cultivo de frutos vermelhos em estufas. Resultado: “O partido acabou por afundar com o peso dessa polémica.”