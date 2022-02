PSD. ​Carlos Carreiras lança Marques Mendes. “Um senador com condições para agregar” o partido

O presidente da Câmara de Cascais coloca Luís Marques Mendes na rota da sucessão a Rui Rio. "Há um conjunto de senadores que têm uma oportunidade de ajudar o partido esse é um dos nomes que vem logo à cabeça", diz Carlos Carreiras em entrevista à Renascença.





Dois meses e meio depois da eleição de Rui Rio, o PSD vai ter de escolher novo líder. Quem é que deve ser o novo presidente do partido?

Considero que neste momento o mais aconselhável era encontrar para líder do partido uma figura de referência, para a maioria dos militantes, e neste cenário os vice-presidentes da direção seriam os presidentes executivos.

E que perfil deve ter essa figura de referência?

Alguém com muita experiência, com uma idade mais avançada e que se mantenha ativo na política.

Pode ser o senhor?

Não, de todo. O meu partido é Cascais e não estou nada virado para isso, até por razões de saúde.

Mas pensou em alguém?

Tenho feito essa reflexão e há um que me parece evidente, que está sempre atual e bem informado que é Marques Mendes. Seria um senador com condições para agregar os vice-presidentes, que seriam os presidentes executivos por regiões, onde somos relevantes. Por exemplo nas autarquias, Cascais, Lisboa e Braga que são as maiores câmaras, eu e Carlos Moedas não podemos, mas Ricardo Rio podia estar disponível para ser um desses autarcas e até chamar os líderes regionais. A ideia é apanhar o que ainda resta dentro do partido, as pessoas quem tem experiência e competência. Essa seria uma solução ideal.

Falou com Marques Mendes sobre esta ideia?

Não. Mas considero que há um conjunto de senadores que têm uma oportunidade de ajudar o partido e também têm alguma responsabilidade porque são o que são por via do partido. Esse é um dos nomes que vem logo á cabeça, mas não quero excluir ninguém.

Nas conversas que tem com militantes parece-lhe que esta é uma solução viável?

Não tenho tido conversas, aliás até as tenho evitado porque as poucas que tive era para me empurrarem a mim para a liderança.

Este líder seria para quatro anos para levar a cabo uma espécie de refundação do partido, e depois o líder seguinte seria o candidato a primeiro-ministro?

Nunca aconteceu no PSD, mas segundo os estatutos do partido o candidato a primeiro-ministro não tem de ser necessariamente o líder do partido. A solução viável era depois termos um candidato a primeiro-ministro diferente do presidente do partido.

Rui Rio vai abandonar a liderança do partido na sequência da derrota nas eleições legislativas. Ficou surpreendido com o resultado?

Não fiquei surpreendido com o resultado e mesmo quando as sondagens davam o PSD muito próximo nunca acreditei, apontando para uma diferença entre 8 a 10 por cento. Fiquei triste e preocupado.

O que é que falhou? A estratégia de campanha foi um erro?

Acho que é mais profundo, é um problema estrutural do PSD mas que foi muito acentuado pela chefia do partido. Nós não tivémos uma liderança, mas antes um mau chefe de facção. Não vale a pena dizer, como ouvi uma vice-presidente do partido (Isabel Meireles) na noite das eleições afirmar que a culpa é do povo. Ninguém está a pensar que mandamos o povo embora e depois arranjamos outro para votar no PSD.

Houve um conjunto de erros e estamos a falar da liderança com as derrotas mais pesadas depois das maiorias absolutas de Cavaco Silva.