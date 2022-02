Ainda não é o fim do PSD. Mas há sete sinais de erosão

4. Falta de vitamina PSD a sul

O PSD tem “um problema sério” na parte sul de Portugal. Nas palavras de André Azevedo Alves, “dificilmente pode ser considerado um grande partido”. Nos últimos 15 anos, as votações no PSD têm vindo a cair de forma significativa na região do país.

“Para um cenário do PSD voltar a ser Governo, ou consegue inverter este processo ou não tem hipóteses”, explica.

Em contraciclo, o Chega parece estar a crescer nos distritos a sul do Tejo. Em Faro, um círculo eleitoral pequeno, conseguiu mesmo eleger um deputado – “resultado que vem enfraquecer ainda mais o PSD na zona do país onde já estava com mais dificuldades”. Num futuro próximo, “o único grande partido com implementação nacional mais ou menos homogénea poderá ser o PS”, avisa o professor universitário.

António Martins da Cruz faz um diagnóstico semelhante. “O PSD, de um ponto de vista do país, regionalizou-se”, aponta, e “isso permitiu que outros partidos da direita ou conotados com a direita crescessem.”

5. Um partido médio?

Para 2026 faltam quatro anos. Mas o PSD tem já que se precaver para o que aí vem. Se é verdade que nem o Chega nem a IL têm características para serem partidos "catch-all", ambos podem ainda crescer.

De acordo com André Azevedo Alves, “o potencial” do partido de André Ventura é maior que o de João Cotrim de Figueiredo. A IL pode, porventura, como o CDS “no tempo de Paulo Portas”, ir aos 10% ou um pouco mais, enquanto o Chega, tendo em conta os resultados dos partidos irmãos de Espanha e Itália, poderá chegar aos 15%.

Mas dê-se o caso de o PSD tropeçar, “cair alguns degraus dos 30% para os 20 ou 25, e tudo poderá mudar”. “Não acho que esteja em cima da mesa nada parecido com o CDS. A curto prazo e a longo prazo, acho altamente improvável [o PSD] desaparecer. Mas acho possível que passe de um grande partido para um médio partido”, conjetura.

A seu favor o PSD tem o facto de os eleitorados “não mudarem de forma radical”, salvo quando há choques externos – o que aconteceu, por exemplo, com o PASOK, na Grécia, em 2012.

6. Falta de clareza ideológica

Mesmo depois dos resultados de 30 de janeiro, o PSD e o PS continuam a constituir o "centrão": juntos arregimentam ainda cerca de 70% dos votos. Mas, na opinião do politólogo e Jaime Nogueira Pinto, com o crescimento do Chega e da Iniciativa Liberal, “começa a existir uma contestação à direita do PSD”.

“O PSD, no seu ideário e na prática dos seus principais dirigentes, às vezes confunde-se muito com o próprio Partido Socialista. Arrisca-se, à semelhança do que tem vindo a acontecer pela Europa toda com estes partidos ambíguos, a acabar por ir perdendo para a direita”, aponta.

A ideia lançada por Nogueira Pinto não é nova. Há algumas semanas, Pedro Rodrigues, antigo deputado do PSD, também se queixou da falta de clareza do “posicionamento” do PSD. “São circunstâncias que se têm agravado ao longo dos anos. O PSD fala de uma reorganização interna há mais de 15 anos”, afirmou.

Aos olhos do ex-ministro social-democrata António Martins da Cruz, que integrou os dois executivos com maioria absoluta de Cavaco Silva, “o PSD hoje em dia é quase uma sombra daquilo que foi e daquilo que era”. O partido, no passado, sabia “abranger a direita, o centro direita e ainda uma parte da esquerda”. Ou seja, tinha como trunfo um “largo espectro ideológico flexível”.

O pecadilho corrente do PSD foi ter-se “afunilado”. “Assumiu uma postura ideológica mais rígida, mas apesar de tudo de contornos imprecisos. Foi por isso que não soube passar a mensagem ao eleitorado. E isso obviamente teve um custo e um custo que se refletiu em todas as últimas eleições”, nota o diplomata.

7. O maior risco: deixar de ser alternativa

Se o PSD perder eleitorado, não conseguir estancar o crescimento do Chega e IL, o legado do partido fundado por Sá Carneiro não se vai evaporar. Mas caso a direita parlamentar fique mais fragmentada, o PSD pode perder o papel de alternativa aos socialistas.

“Ser alternativa ao PS, é muito mais importante para o PSD, que o Chega e a IL. Dá-lhe uma vantagem inequívoca”, afirma André Azevedo Alves. O que seria uma mudança tectónica no paradigma político português.