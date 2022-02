Discussão da eutanásia depois do OE. PSD e esquerda pressionam Marcelo por antecipação

Debate depois do Orçamento

Pedro Filipe Soares, líder parlamentar bloquista, prefere não dar previsões para o momento da votação do diploma. E se isso vai acontecer antes da aprovação do Orçamento do Estado (OE). “Não lhe consigo responder. Depende muito da forma como a Assembleia da República gerir o período até lá e do tempo que o governo vai demorar a entregar o OE. Há variáveis que não dependem do Bloco de Esquerda.”

O PSD é mais cético no que ao calendário diz respeito. Em declarações à Renascença, Mónica Quintela, deputada que coordenou o grupo de trabalho que elaborou o texto na legislatura anterior, lembra os procedimentos que não devem permitir uma aprovação célere.

“Tem de haver nova votação na generalidade, nova votação na especialidade e no final a votação final global. Não me parece que haja tempo para que isso seja feito antes do Orçamento do Estado, de maneira nenhuma”.

A deputada social-democrata revela que o partido deve voltar a não apresentar nenhuma proposta para a despenalização da eutanásia. “O PSD não apresentou nenhuma proposta e não creio que alguma vez o faça. A minha convicção é que será dada liberdade de voto porque é uma matéria de consciência”, refere Mónica Quintela.

O PAN também duvida que a lei de despenalização da eutanásia seja aprovada antes de ser aprovado o Orçamento do Estado para este ano. “Será difícil ser discutida antes do Orçamento. De facto, a prioridade para o país é a existência de um OE”, revela Bebiana Cunha, antiga deputada do PAN à Renascença.

O partido mostra-se confiante na aprovação do texto, com Bebiana Cunha a revelar que o PAN vai apresentar uma proposta própria, mas defende que o PS é o grande responsável por fazer avançar com o processo.

Contactados pela Renascença, dois deputados do PS, um deles da vice-presidência da bancada, preferiram não prestar declarações sobre o tema, mas atiraram o assunto para depois da aprovação o Orçamento do Estado.