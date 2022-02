Ana Gomes não acredita num "PS a governar à esquerda”

Por isso, a ex-eurodeputada pede “que haja da parte do primeiro-ministro grande discernimento de fazer acionar a máxima transparência, e facilitar ao máximo o escrutínio que tem de ser feito pelas instituições políticas, mas também pelos media e pelos cidadãos organizados na sociedade civil”.

E o Chega?

Uma outra marca forte das eleições de há uma semana, foi o crescimento meteórico do Chega. A ex-candidata presidencial que defrontou André Ventura nas últimas eleições para Belém, não faz previsões sobre qual será a evolução daquele partido, mas dá a receita em forma de antídoto.

“Estamos perante uma força sem consistência ideológica, oportunista, populista com uma agenda de ódio, e cheia de dissensões e não me admiraria que no Parlamento se vissem essas dissensões”, começa por analisar.

Ana Gomes não tem dúvida de que “o crescimento [do Chega] é proporcional à possibilidades de uma boa governação”.

Por fim, em relação ao Presidente da República, a ex-candidata a Belém diz que o papel de Marcelo “pode ser sempre muito importante”. “Há um poder que ele não perde e que devia administrar judiciosamente, o poder da palavra”, indica.