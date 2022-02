Nas maiorias absolutas do passado também se falava em "estabilidade" e temia-se "abusos"

Vem aí uma nova maioria absoluta. É a sexta, em 22 governos constitucionais, desde 1976.

Se considerarmos a "título individua"l, ou seja, uma maioria absoluta de um só partido, sem coligações, é a terceira. Houve a do PSD de Cavaco Silva, em 1987 (renovada quatro anos depois), a do PS de José Sócrates, em 2005, e, por fim, esta, do PS de António Costa, em 2022.

Entre Cavaco em Sócrates passaram 18 anos. E entre o antigo secretário-geral socialista e o atual passaram mais 17. As circunstâncias que levaram cada um destes líderes ao poder serão difenetes. Todas elas históricas, por razões também diferentes. Não obstante, há também paralelos que podemos estabelecer. Desde logo: como é que o país reagiu?

Desde os resultados do último domingo, há quem fale "em estabilidade" e veja a governação maioritária com bons olhos, mas também há quem tema as características mais "autoritárias" associadas a estes períodos.

Em 1987 e em 2005 também havia estas preocupações? A Renascença revisitou os jornais que saíram na semana pós eleições legislativas destes dois anos, para perceber como é que a maioria absoluta é tratada, ainda antes de se poder saber como iriam decorrer os quatro anos seguintes.