Dez momentos da noite eleitoral. Maioria absoluta, Ventura "em esteroides" e uma saída histórica do parlamento

As sondagens chegaram a pôr o terceiro lugar como alvo de grande disputa, mas a verdade é que a Iniciativa Liberal ficou a quase 120 mil votos de distância

Há mais 200 mil liberais

A Iniciativa Liberal é outra das grandes vencedoras da noite. Os liberais conseguiram eleger oito deputados. Há mais 200 mil portugueses a votar na IL desde 2019. Braga, Porto, Lisboa e Setúbal foram os distritos em que o partido conseguiu eleger mandatos.

Eucalipto socialista seca PCP e BE

A maioria do PS foi o eucalipto eleitoral que secou PCP e Bloco de Esquerda. O Bloco perde 14 deputados em dois anos. O partido de Catarina Martins teve quase menos 250 mil votos.

A coordenadora dos bloquistas assumiu a derrota: "Este é também um mau resultado por causa do resultado que teve a extrema-direita e o Chega e devemos abordar isso com clareza. Cada deputado racista eleito no Parlamento português é um deputado racista a mais”.

Os comunistas ficam com um grupo parlamentar reduzido a metade. Passam de 12 para seis deputados.

Ponto final do CDS no Parlamento. Haverá parágrafo?

O CDS fica de fora do Parlamento, algo que nunca tinha acontecido desde 1974. Um momento negro na história dos centristas. Há mesmo quem já agite a ideia de que o partido pode acabar . E na reação do líder Francisco Rodrigues dos Santos chegou também a notícia da primeira demissão da noite.