Está em isolamento? Explicamos como pode ir votar

Os eleitores que se encontrem em confinamento obrigatório devido à Covid-19 vão poder votar presencialmente, depois de o Governo ter pedido um parecer ao conselho consultivo da Procuradoria-Geral da República (PGR). Usar uma máscara não comunitária e levar a própria caneta são algumas das regras para todos os eleitores em tempo de pandemia de Covid-19.



Para esta votação existem algumas recomendações, tanto do executivo como da Direção-Geral da Saúde (DGS). Se está em isolamento e quer ir votar, seguem abaixo um conjunto de perguntas e respostas sobre a votação este domingo de eleitores em confinamento:

Os eleitores confinados devido à Covid-19 podem votar presencialmente no dia 30?

Sim. O Governo recomendou aos eleitores que se encontram em confinamento obrigatório devido à Covid-19 para votarem entre as 18h00 e as 19h00, aconselhando os restantes cidadãos a fazê-lo entre as 08h00 e as 18h00.

A norma foi aprovada em Conselho de Ministros e contempla uma exceção para que estes eleitores possam sair de casa para votarem, depois de o Governo ter pedido um parecer ao conselho consultivo da Procuradoria-Geral da República (PGR) que recomendou ao executivo a alteração das normas relativas ao confinamento obrigatório pelo período de tempo “estritamente necessário para o exercício do direito de voto”.

É obrigatório ir votar à hora indicada?

Não, trata-se apenas de uma recomendação. A ministra da Administração Interna, Francisca Van Dunem, ressalvou que o Governo “não tem poderes para impedir as pessoas de votarem no horário que entenderem”, mas disse confiar no civismo que os portugueses têm demonstrado.

“O Governo tem a expectativa que esta recomendação seja ouvida e acatada, tal como as anteriores”, afirmou, sublinhando que “a única garantia” sobre a deslocação às urnas dos eleitores confinados entre as 18h00 e as 19h00 “é o histórico do comportamento exemplar” dos portugueses durante a pandemia.