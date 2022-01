Pequenos partidos estão na rua, querem ir para S. Bento e até já traçam linhas vermelhas

Volt rejeita acordos com o Chega

O Volt anda pelo Porto. Numa arruada, o líder do partido, Tiago Matos Gomes, disse que a presença do Chega é "uma linha vermelha" para integrar qualquer acordo de governação e que o partido está aberto a diálogo com PS ou PSD porque se situa no "centro pragmático". Ou seja, está o Volt está a contar eleger deputados.

"O Volt situa-se no centro pragmático. Nesse sentido, o Volt falará com um futuro Governo PS ou futuro Governo PSD, se for o caso. Logo veremos depois, como é que as negociações correrão e o acolhimento das nossas ideias", afirmou.

O presidente português do primeiro partido europeu explicou que o Volt "não tem preconceitos ideológicos", mas, avisou, "rejeita os extremos".

Questionado sobre se a presença do Chega num acordo parlamentar seria impeditivo, Tiago Matos Gomes respondeu que sim.

"É uma linha vermelha. Nós não queremos fazer qualquer tipo de acordo ou coligação com a extrema-direita. Onde o Chega entrar o Volt não entra", garantiu.

Quando à primeira medida pela qual lutaria na Assembleia da República, o líder do Volt apontou a área da Habitação como prioridade.

"É um dos maiores problemas em Portugal e o direito à habitação para nós é fundamental. Temos muitos jovens que não podem ir para a universidade porque as suas famílias não conseguem pagar um alojamento", apontou.