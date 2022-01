Da maioria absoluta ao diálogo absoluto, menos com o Chega

O sonho da "maioria, estável, reforçada e duradoura" ficou logo traçado no discurso de encerramento de António Costa no debate do Orçamento do Estado em outubro do ano passado. Daí para o apelo claro à maioria absoluta foi uma questão de meses e múltiplas voltas à semântica até chegar ao comício na Madeira, já em período oficial de campanha, em que o líder socialista disse a expressão com todas as letras - e por duas vezes.

A primeira semana de campanha ficou marcada pela convicção de Costa de que era mesmo possível lá chegar, ainda que com apelos às massas para que não se deixassem levar por bons resultados nas sondagens e que fossem mesmo votar, acenando com o fantasma das últimas eleições autárquicas em que muitas câmaras - Lisboa ou Coimbra - estavam dadas como garantidas para o PS e depois foi o balde de água fria que se viu.

Esta narrativa durou boa parte da primeira semana, mas começou a cair lentamente, à medida que as sondagens deram o PS taco a taco com o PSD e algumas com Rui Rio à frente de António Costa.

Publicamente ninguém questionou esta estratégia, mas as dúvidas surgiram à boca pequena e sob anonimato, com dirigentes do Secretariado Nacional do PS a assumirem à Renascença a perplexidade pelo pedido de maioria absoluta, com um deles a dizer mesmo que não percebe "o racional”, sendo "cada vez mais óbvio que não a vamos ter".

A estratégia de Costa é ainda questionada pelo efeito de perceção que o resultado eleitoral poderá ter na noite de domingo, com dirigentes nacionais a alertarem para o facto de se não houver maioria absoluta, mesmo que o PS fique "à frente do PSD vai soar a derrota".

A partir da segunda semana de campanha o discurso deu uma volta de 180 graus, o pedido de maioria absoluta desapareceu por completo do discurso. Em Coimbra, António Costa assumiu na arruada que a mudança se deveu ao que foi ouvindo nas ruas e que afinal "as pessoas querem uma solução de governo estável, mas que assente no diálogo e na criação de consensos".