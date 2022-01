Quem vota no Chega? A Ventura falta um “tema fraturante” como o Vox tem a unidade nacional em Espanha

Tanto em Portugal como em Espanha é um fenómeno relativamente novo, haver um partido com estas caraterísticas, e estávamos curiosos para perceber se os apoiantes seriam semelhantes.

E o que descobrimos é que sim, as pessoas que votam e apoiam o Chega e o Vox, parecem similares aos partidos que são semelhantes com estes noutros países.

As maiores proximidades que identificámos são as de que normalmente são homens, mais do que mulheres, a maior parte são jovens e não os velhos, e no caso do Chega, pessoas que vivem no campo.

Têm níveis de escolaridade mais baixos, e no caso do Chega são pessoas que se definem como religiosas. E há ainda outras caraterísticas que os unem, como o facto de estarem insatisfeitos com a situação política. Para eles a democracia não está a funcionar bem, estão descontentes com o Governo que está em funções e também acreditam que a economia não está a correr bem.

É uma descrição que corresponde a um descontentamento com o sistema político e com os partidos que já existem.

O que é que separa os dois partidos? E porque é que o Vox tem, até agora, uma implementação maior que a do Chega?

Sim, fomos à procura disso e o que concluímos é que o Vox usa os temas que dominam a sociedade espanhola. É um país em que o tema da unidade territorial e da sedição na Catalunha tem sido muito importante. E o Vox usou-o como bandeira. Ao mesmo tempo em Espanha há um conjunto de outros temas como a imigração e o feminismo, que são muito mais visíveis do que em Portugal. São temas que tradicionalmente os partidos de extrema-direita adotam e o Vox usa-os e tem ganho votos com base nestes temas.

Em Portugal, não existe um tema fraturante como a unidade nacional, e a agenda política é dominada por questões socioeconómicas. O Chega não tem sido capaz de usar o mesmo nível de retórica relacionada com a anti-imigração, o anti-feminismo, como o Vox conseguiu. Acreditamos que a inexistência de debate político sobre questões culturais é uma das razões pelas quais o Chega, até agora, não teve tanto sucesso como o Vox.