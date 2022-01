Políticos por natureza: seis décadas de Rio e Costa

Veja também:

António Costa (17 de julho de 1961) e Rui Rio (6 de agosto 1957) fazem parte da geração de políticos portugueses que era adolescente quando o 25 de Abril de 1974 aconteceu: o primeiro tinha 12 anos, o segundo 16. Ambos já tinham atividade política então, mas, dentro de casa, um era mais encorajado que o outro. Quando o pai de Rio percebeu que o filho andava “metido na política” recomendou-lhe que não se “metesse nisso", contou o líder do PSD, em 2009, numa entrevista ao “Jornal de Negócios”.

Menino do Colégio Alemão do Porto, para onde entrou com quatro anos, “neto de um comerciante abastado, filho de um comerciante abastado menos um bocadinho”, Rui Rio nasceu numa família que queria distância do Estado Novo. Mas também não queria confusões. O pai, “muito curioso, demasiado rigoroso”, considerava que Portugal “não tinha futuro” e pretendia que o filho um dia emigrasse para a Alemanha. Tal, porém, nunca veio a acontecer: Rio é de poucas viagens; mesmo durante os anos em que comandou a autarquia do Porto, só saiu do país “duas ou três vezes por ano” e em visitas oficiais.

Em todo o caso, a seriedade germânica (familiar e escolar) nunca o abandonou - pelo menos na persona pública. “Sou mais rigoroso do que a maioria em Portugal, mas menos rigoroso do que os alemães.” Por outras palavras: Rio é um alemão à portuguesa, que viu em Sá Carneiro (também homem do Norte) uma visão para o futuro do país, no pós-25 de Abril. “Se Sá Carneiro não tivesse feito um partido, se calhar tinha ido para o PS”, assumiu mesmo, em 2019.

Apesar a rigidez durante a infância, Rio teve, ainda assim, alguns escapes. Por exemplo, participou em corridas de slot cars – e ganhou quatro campeonatos. “Acho que foi a coisa para que tive mais jeito em toda a vida. Não treinava e ganhava tudo. ‘Pequenito’ ganhava mesmo aos mais velhos.” Durante a juventude, teve uma banda, praticou atletismo, tocou bateria e participou em corridas de automóveis. O apreço pelo volante ficou-lhe para a vida.

Curiosamente, também os pais de António Costa, o escritor e militante comunista Orlando Costa e a jornalista feminista Maria Antónia Palla, matricularam-no no Colégio Luso-Suíço, quando este ainda tinha três anos. Pretendiam, com isso, que o filho aprendesse alemão, já que em casa tinha o pai que dominava o inglês e a mãe o francês. E, assim, criar um poliglota. O resultado “foi trágico”: “não aprendi nem o francês nem o inglês nem com um nem com outro, e o alemão ainda menos na escola”. Costa não gostava da “disciplina” do colégio e detestou a experiência. “Tudo era antipático.” Terminada a quarta classe, mudou de escola.

Confesso sofredor de volúpia por gelados e chocolates, Costa tem um feitio mais polido do que Rio. Mas, em alguns momentos, pode ser irascível, garantem aqueles que o conhecem. Publicamente, demonstrou isso em 2019 durante a campanha para as legislativas, quando foi acusado – falsamente – por um homem de estar de férias, quando o país enfrentava os incêndios de Pedrogão. “É mentira! É mentira!”, gritou.

Costa é ateu, Rio revelou, há algumas semanas, ser um “católico não crente”. O socialista é meio-irmão de Ricardo Costa, jornalista e diretor de informação da SIC e diretor-geral de informação do Grupo Impresa, o social-democrata teve um irmão que faleceu quando tinha seis anos. O primeiro nunca pertenceu à Maçonaria, o segundo também não e tentou – sem sucesso – que os titulares de cargos políticos fossem obrigados a declarar se pertenciam a essa organização.

O atual líder do PS nasceu sob o signo da esquerda. O próprio, há uma década, afirmou: “Nasci de esquerda, como a generalidade das pessoas nascem católicas.” Os pais, que se divorciaram tinha ainda Costa um ano, marcaram-no “na formação política, na forma de ver o mundo, na sensibilidade.” A afinidade de Babush (era assim que era tratado dentro de casa) com o PCP vem do berço, por via do pai. E as reticências virão da adolescência, por causa da mãe.

O caso “República”, durante o “Verão Quente” de 1975, foi o momento decisivo para a escolha de uma trincheira política. No dia 19 de maio, a redação, onde a mãe de António Costa trabalhava, foi invadida e ocupada por gráficos e trabalhadores do jornal (ligados ao PCP), que acusavam os jornalistas de estarem a transformar o jornal num órgão afeto ao PS. “Até aí, para mim, havia dois mundos: os bons, que tinham lutado contra o fascismo, e os fascistas. De repente, tudo se tornava mais complexo.”

As circunstâncias forçaram o adolescente Costa a escolher um campo político: entre os que “tinham lutado pela liberdade e queriam a liberdade” e os que que se dispunham a “sacrificar a liberdade”. “Tivemos a felicidade de poder ver, em poucos meses, o que era uma visão totalitária da esquerda.”