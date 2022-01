Pedro Silveira: “Os Governos não podem ser um 'one man show'”

Veja também:

“A existência de um Governo minoritário não tem que ser algo dramático”, defende o jurista e politólogo Pedro Silveira, em entrevista à Renascença.

Segundo o autor do livro “Governo de Portugal”, publicado ainda este mês, o programa do Governo que saia das eleições de 30 de janeiro – e que, tendo em conta as mais recentes sondagens, será minoritário – “não tem que ser aprovado, não pode é ser rejeitado, tem que ser tolerado”.

Na mesma conversa, Silveira defende que seria útil “algum grau de descentralização do Governo”, em vez da concentração de poderes e todas as decisões no primeiro-ministro – o que é o habitual.

“Melhoraria o modo de funcionamento dos próprios ministérios, a formulação das políticas públicas, assim como a comunicação com a população. E deixaria ao primeiro-ministro ser aquilo que está no papel da Constituição: um coordenador, um articulador de políticas. E não um dirigente”, aponta.

Como tem acompanhado a campanha eleitoral? Presumo que, para um politólogo, esteja a ser particularmente interessante, tendo em conta as várias reviravoltas no discurso dos partidos. E também com a oscilação das sondagens.

Tem sido uma campanha bastante interessante, por vários aspetos. As sondagens têm tido muito impacto no discurso partidário, o que não é muito comum, porque os partidos tendem a desvalorizar bastante as sondagens. Tanto aqueles que são por elas, que vão à frente, para não desmobilizar o eleitorado, como os restantes, para também não se sentirem tão afetados.



Mas destacaria nesta campanha a questão da diversidade: termos tantos novos partidos, que agora têm uma nova projeção mediática, por terem, no fundo, ganho representação parlamentar na última eleição. Isso acaba por gerar uma campanha muito mais diversa, com muito mais ideias em cima da mesa. E tenho alguma curiosidade - embora não seja demasiado otimista - para perceber se isso tem algum impacto na participação eleitoral; em que medida, isso acaba por mobilizar algumas pessoas que acabavam por ficar em casa nas eleições.

Depois, falaria também dos debates: acabaram por ser bastante interessantes, também por uma questão de diversidade, mas não tanto pela substância. Julgo que foram até demasiado centrados no pós-eleições e das combinações no dia depois das eleições, mas mais pela sua utilidade para avaliar os candidatos - a atitude, a preparação.



E um último comentário. Acho que hoje em dia ainda é difícil compreender o formato ainda muito clássico das campanhas eleitorais: ainda tem bastantes arruadas, bastantes comícios.

Mais do que era expectável em tempos de pandemia.

Mais do que era esperado em tempos de pandemia. Mas, acima de tudo, estamos a falar de um formato que, na verdade, já me parecia que estava minimamente estabelecido que é muito pouco eficaz. A eficácia é, essencialmente, mobilização interna. Não é para chegar a ninguém numa arruada.

Acho que esta era uma altura, até aproveitando a pandemia, de repensar as campanhas eleitorais e ter novas ideias sobre como chegar verdadeiramente às pessoas.

Se calhar faz sentido estar na rua com outro formato. Por exemplo, se olharmos para outros países, onde existe uma campanha muito porta a porta, assente nos protagonistas locais, não apenas no líder que verdadeiramente é a campanha dos partidos, isso faz muito pouco sentido.

O líder ser a campanha do partido faz muito pouco sentido. É verdade que muitas vezes existe uma campanha invisível, que não aparece na televisão ou na rádio, mas é muitas vezes alimentada ou pela presença do líder ou por pessoas importantes do partido.