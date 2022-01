Reforço do ensino público e cheques-ensino. As propostas dos partidos para a Educação

PSD

Em declarações à Renascença, o vice-presidente do PSD, David Justino, rejeitou uma "revolução na Educação", se o partido ganhar as legislativas de 30 de janeiro. O PSD quer um planeamento da rede escolar com periodicidade trienal e a eliminação progressiva das turmas mistas com mais de dois anos de escolaridade.

Os sociais-democratas querem, igualmente, passar a responsabilidade pelo número de alunos por turma e a sua distribuição às escolas. E instituir três Academias - Norte, Centro e Sul - orientadas em exclusivo para a formação de futuros diretores, subdiretores, adjuntos e coordenadores de estabelecimento, de agrupamentos de escolas e escolas não agrupadas, através de programas certificados de estudos pós-graduados.

O partido liderado por Rui Rio define ainda o seguinte calendário de provas nacionais no final de cada ciclo escolar: de aferição no 4.º ano, finais no 6.º e 9.º anos, exames finais no 11.º e 12.º anos.

No que toca aos professores, o PSD pretende menos contratações. E aponta para a recuperação do tempo de serviço dos docentes para efeitos de aposentação, despenalizando as aposentações antecipadas e majorando o valor das respetivas pensões.

BE

Os bloquistas pretendem a revisão da especialidade e diferenciação funcional das carreiras dos professores, bem como da tabela remuneratória da Administração Pública. Prometem também um aumento salarial anual mínimo, ajustado à inflação, a revogação do SIADAP e o sistema de quotas e a sua substituição "por um verdadeiro sistema de avaliação que permita a justa progressão na carreira".

O programa eleitoral também refere um regime temporário de antecipação da aposentação de professores com idade próxima da reforma - de adesão voluntária, com possibilidade de reconversão de tempo de serviço ainda não contabilizado.

O partido também quer promover a revisão da organização dos ciclos e do calendário escolar e a revisão do estatuto do aluno. Além disso, o BE apontam para a gratuitidade de equipamentos informáticos e de acesso à Internet e o reforço da ação social escolar e materiais pedagógicos adaptados e diferenciados para alunos com necessidades educativas especiais. E a criação, na escola pública, de cursos pós-laborais dirigidos a adultos que pretendam melhorar a sua escolaridade.