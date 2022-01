Com maioria absoluta fora de cena, Pedro Nuno Santos vira discurso à esquerda

Norte em mobilização total

A lota é coisa do passado - e de má memória - e Luísa Salgueiro, a autarca de Matosinhos, meteu o líder socialista no mercado municipal no meio das peixeiras e das vendedoras de legumes e frutas e, claro o caos foi total. De resto, habitual nas ações de campanha do PS a norte do país. As peixeiras apareceram com aventais brancos com um sol ao meio e a legenda 'Costa é fixe'.

Costa falou às massas a partir do primeiro andar do mercado e sacou da máxima de Manuel Alegre, "quanto mais a luta aquece, mais força tem o PS", enquanto recebia um pequeno barco em madeira com a palavra "vitória" inscrita a bombordo.

Aos gritos de "PS, PS, PS" da pequena multidão no mercado, Costa respondia, já não com pedidos de maioria absoluta no próximo domingo, mas com apelos à mobilização e a "uma grande vitória" no próximo domingo.

As sondagens dão a margem entre PSD e PS cada vez mais curta e Costa insiste em todo o lado onde ouve "vitória, vitória" que "nada está ganho" e que "nunca há vitórias antecipadas". E o lema do líder socialista agora é "votar, votar, votar". Tem sido assim o apelo, três vezes "votar".

A norte, a máquina socialista mexeu-se e na Afurada, freguesia de Vila Nova de Gaia, Costa teve um pequeno banho de multidão, com o líder socialista a surgir como o construtor de pontes e aquele que resolve problemas e dialoga.

Foi nesta linha que surgiu a conversa com uma senhora, casada com um pescador, que abordou António Costa no meio da arruada queixando-se que a ligação fluvial entre a Afurada e o Porto deixou de existir. "Deixei de ir trabalhar porque não tinha barco", disse a mulher, levando como resposta um "vou ver".

Quando o líder do PS subiu ao palco, mais uma vez, explicou que a questão envolve a Administração do Porto de Leixões (APDL): deixou caducar a concessão da travessia. O melhor, segundo Costa, é tirar esta competência à APDL. E lá ficou resolvido logo ali.

"Não há nenhuma razão para que esta pequena ligação entre estas duas margens do Douro tenha de ser decidida em Leixões e não possa ser decidida aqui em Vila Nova de Gaia, e aqui a câmara vai resolver este problema", disse, com Eduardo Vítor Rodrigues, o autarca local mesmo ao lado no palco.

O ataque mais duro a Rui Rio na Afurada nem sequer foi do líder socialista, mas do presidente da distrital do Porto, com Manuel Pizarro a atirar a José Silvano, o secretário-geral do PSD envolvido num processo judicial devido a presenças falsas no parlamento.

"Então, quando o atual presidente da câmara do Porto, o doutor Rui Moreira se candidatou às eleições autárquicas, não é que o líder do PSD o doutor Rio disse que ele não se devia candidatar porque era acusado num processo judicial?", questionou Pizarro, para depois concluir que o processo judicial acabou em absolvição.

Daqui o líder da distrital partiu para outra pergunta à plateia: "Mas não é o doutor Silvano, secretário geral do doutor Rio que o doutor Rio pôs a candidato às eleições legislativas?", lançando mais um par de perguntas. "Então, afinal que reforma da justiça quer o doutor Rio? Uma reforma para acusar os seus adversários e uma reforma para salvar os seus amigos?" "Nisso é que nós não vamos", garantiu Pizarro.