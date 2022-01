Rui Rio à Renascença. Costa aos "ziguezagues" com possibilidade de BE no Governo

António Costa “tem andado notoriamente aos ziguezagues, ora diz uma coisa, ora diz outra”, disse Rui Rio, líder do PSD, em entrevista à Renascença esta terça-feira.

No último mês, o secretário-geral do PS já pediu a maioria absoluta e descartou a possibilidade de reeditar a geringonça. Mas com as sondagens a sinalizar uma mudança de maré do eleitorado, o discurso do líder socialista mudou.



"A primeira coisa que ele disse é ‘apenas a geringonça. Se eu precisar dos votos do PSD para aprovar o Orçamento demito-me’. Depois, veio para a campanha eleitoral e continuou com isso e continuou a dizer ‘com o PSD, não’. E uma vez que o que aconteceu com o BE e o PCP no Orçamento para 2022 [que foi chumbado], candidata-se porque dizia que ‘vou ter uma maioria absoluta’. Agora, diz que negoceia com toda a gente. Não sei em que acreditar no que ele vai fazer, apontou Rio.



E, logo de seguida, colocou um novo cenário: "Sei uma coisa: é que voltamos a ter em cima da mesa a probabilidade de uma Geringonça, agora até mais com o BE do que com o PCP. Os eleitores têm que pensar que votar no PS e em António Costa tem uma altíssima probabilidade de voltar a ter uma Geringonça, eventualmente, com o BE ativo dentro do Governo.”