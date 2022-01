Entrevista à Renascença. António Costa disponível para negociar com todos os partidos, menos o Chega

O PS deixa a porta aberta a entendimentos à esquerda no pós-eleições? Com todos os partidos, à exceção do Chega, garantiu António Costa, secretário-geral do PS, em entrevista à Renascença esta segunda-feira. “Depois do aconteceu, não posso dizer que geringonça seja a única solução”, frisou.

No domingo, Catarina Martins, coordenadora do Bloco de Esquerda, lançou a António Costa um convite para reunir depois de dia 30 de janeiro. Ao que o líder socialista respondeu: “com certeza, a seguir às eleições vamos ter de conversar com todos os partidos”.

No mesmo sentido, o socialista também não descartou a possibilidade de dialogar com o PCP – um pedido que João Oliveira tem feito inúmeras vezes nos últimos dias. Em todo caso, disse achar “estranho” que lhe “venham fazer perguntas sobre o diálogo”, tendo em conta o próprio, “sem imodéstia”, é “o político português que mais dialogou” com os partidos da esquerda e derrubou o muro erguido em 1975.

Sem apelar diretamente à maioria absoluta, Costa garantiu que não ia encostar os portugueses à parede, como já foi feito no passado: “ou é maioria absoluta ou vou embora.” Em vez disso, prometeu “encontrar para o país a melhor solução de Governo”.