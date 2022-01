Dos impostos à saúde. O que une e o que separa os programas eleitorais de PS e PSD?

Veja também:

São as duas principais forças políticas de Portugal e são lideradas pelos dois únicos candidatos com hipóteses verdadeiras de serem o próximo primeiro-ministro.

No PS, António Costa pede uma maioria absoluta, mas admite negociar "à Guterres", diploma a diploma no Parlamento, se assim for a vontade dos eleitores. Uma nova gerigonça com CDU e BE parece estar fora de questão, segundo António Costa, que pisca o olho ao PAN e clarifica se poderá entender-se ao centro com o PSD.

Já Rui Rio e o PSD garantem disponibilidade negocial, se assim servir o interesse nacional, contudo o líder social-democrata vai falar primeiro com CDS e Iniciativa Liberal.

Afinal, há possibilidade para um bloco central? Ou as diferenças dos programas eleitorais de PS e PSD pesam mais do que os pontos em comum? Confira as propostas de PS e PSD para Portugal em cinco áreas-chave.

Saúde

No debate televisivo entre António Costa e Rui Rio ficou clara uma diferença entre as duas propostas políticas: O PS quer mais investimento imediato no Serviço Nacional de Saúde (SNS), o PSD prioriza uma melhor gestão dos recursos já existentes.

Os socialistas querem construir, ou modernizar, até 2026, 100 unidades de cuidados de saúde primários e construir as novas unidades hospitalares da Central do Alentejo, Lisboa Oriental, Seixal, Sintra, Central do Algarve e a maternidade de Coimbra.

O PS pretende também garantir a generalização do modelo das Unidades de Saúde Familiar (USF), cobrindo até 80% da população, na próxima legislatura. A "melhoria do acesso ao SNS" também passa por generalizar mecanismos de agendamento online de consultas, no âmbito dos cuidados primários, e expandir os Balcões de Saúde do Cidadão a mais freguesias.

O "reforço do número de trabalhadores no SNS" é outra bandeira dos socialistas. Para isso, será implementado o regime de trabalho em dedicação plena, como previsto no projeto de Estatuto do SNS, a criação da carreira de técnico auxiliar de saúde, a integração de médicos dentistas no SNS e recrutamento de profissionais em número adequado aos gabinetes de saúde oral dos cuidados de saúde primário. Ainda, a oferta de serviços de creche para filhos de profissionais de Saúde.

Já o PSD quer reorganizar o sistema de saúde e realizar a revisão da Lei de Bases da Saúde para criar uma rede de cuidados, agregando cuidados primários, hospitalares, cuidados continuados e cuidadores informais.