Costa dramatiza discurso e ataca falta de "compromissos concretos" de Rio

Com a aproximação do dia de voto antecipado, no domingo, o tom da campanha socialista começa a radicalizar-se - contra o PSD e Rui Rio, com as letras todas - e a agitar com o fantasma das eleições autárquicas de setembro, em que as sondagens eram maioritariamente favoráveis em diversos concelhos e o PS acabou por sair derrotado.

De passagem pela Guarda e por Castelo Branco, António Costa atirou a Rui Rio, acusando o programa eleitoral do PSD de ser "um bocado como aqueles contratos de seguros onde é preciso ler aquelas letras pequeninas que habitualmente nos apanham numa distração".

Carregando nas tintas, num auditório do Instituto Politécnico da Guarda à pinha, no limite da segurança em pandemia, o líder socialista queixou-se da falta de compromissos de Rio na campanha, "onde não diz nada do que efetivamente quer fazer".

Puxando da ironia, Costa acusou mesmo Rio de limitar-se "a passear pelas ruas, a sorrir a ser simpático, a acenar e depois quanto a falar de políticas em concreto, falar do quer efetivamente fazer, quais são os compromissos que efetivamente assume, está quieto, não assume nenhum compromisso".

Costa deu como exemplo a posição do líder do PSD sobre a redução do IRS, que não é uma prioridade. Em vez disso, Rio tem como prioridade a baixa do IRC para as empresas.