Coimbra leva Rui Rio ao colo. "Ficaria surpreso se fosse o PS a ganhar"

A organização acelera a entrega das bandeiras a quem se concentra na Praça 8 de Maio, mesmo em frente ao edifício da Câmara de Coimbra.

Está tudo a postos para a chegada do líder, que não há de tardar.

“Vai uma bandeirinha?”, pergunta-se aqui e ali. “Do PSD ou de Portugal? Tanto faz... ao menos a bandeira de Portugal também dá para apoiar a seleção”, respondeu um dos muitos que se concentraram para a arruada pelo centro histórico de Coimbra.

A cidade regressou às mãos do PSD nas últimas autárquicas, mas nas legislativas de 2019 o partido ficou atrás do PS e perdeu um deputado.

Assim que saiu do carro, Rui Rio foi engolido pela multidão e começou a trocar os primeiros abraços, alguns deles bastante entusiastas.

“Ó Doutor, muita força, muita força, para tirar aqueles corruptos do poder”, disse-lhe uma senhora com os decibéis acima da média. Pudera, entre instalação sonora e cânticos da JSD, o difícil é fazer-se ouvir.

Pela Rua Visconde da Luz, seguindo pela Rua Ferreira Borges, há um gesto cada vez mais usual no líder do PSD.

O V de vitória é a expressão da confiança social-democrata para o combate de 30 de janeiro.

“Vitória, vitória, vitória”, entoam os apoiantes. A confiança está ao rubro.

O dia do líder co PSD ficou marcado pelas palavras da campeã olímpica Rosa Mota que, esta manhã, numa ação de apoio a António Costa, chamou Rui Rio de “nazizinho”.

“Eu nem vou conferir grande importância porque acho que é dar importância demais a quem não a deve ter. Agora, não é essa a forma de se fazer campanha nem politica. A minha não é, mas o doutor António Costa é que sabe quem mete dentro da sala”, declarou, aos jornalistas, o líder social-democrata.



Para o candidato a primeiro-ministro, a expressão de Rosa Mota é reveladora da qualidade das pessoas que integram a campanha do PS e revela falta de confiança dos socialistas na vitória de 30 de janeiro.

“Que há uma falta de confiança na sua vitória e que essa falta de confiança é que os leva, depois, a fazer este tipo de politica mais baixa, isso é, mas as eleições são assim mesmo. Só no domingo é que sabemos quem vai ganhar e eu estou convencido que o PSD tem todas as condições para vencer as eleições”, argumentou.

A "vergonha" da venda de barragens

No comício desta noite, Rui Rio apelidou de "vergonha" a venda das barragens no Douro e não ter pago "o imposto de selo que devia" pagar". "Com isto não estou a culpar em nada a EDP, quem estou a responsabilizar é o Governo, que esse sim, devia obrigar ao cumprimentos da lei", atirou.

Segundo Rio, a EDP podia fazer a "engenharia financeira" que quisesse, mas, no final, seria obrigada a pagar 110 a 120 milhões de euros.

"Não entendo sinceramente como é que um Governo que anda à cata de todos os impostos, faz aquilo que é normal daqueles Governos... que é forte com os fracos e fraco com os fortes", disse.