“Fissão nuclear” na ecogeringonça e o garante Marcelo: Costa quer mais que um Governo à Guterres

Novos governos

O debate teve outros temas: por exemplo, foi discutido como deverá ser estruturado o próximo Governo de Portugal. O primeiro a responder foi Cotrim de Figueiredo, da Iniciativa Liberal, considerando que um governo “com mais de 13 ministérios é excessivo”. O liberal aproveitou esta resposta para atacar a formação atual do Governo de António Costa, considerando que dá “sinal de pouco foco” e que “atirar recursos para cima dos problemas” não é suficiente.

Respondendo à mesma questão, Inês Sousa Real, do Partido Pessoas-Animais-Natureza (PAN) defendeu “uma reformulação dos ministérios dando destaque ao que é mais prioritário, como a questão climática”. Nesse âmbito defendeu a criação do Ministério da Biodiversidade e que o Ministério da Economia incorpore “uma visão de economia diferente, apostando fortemente numa economia verde”.

De alguma forma na mesma linha, Rui Tavares, do Livre, defendeu que “todos os Ministérios se preparem para as alterações climáticas” e que todos os anos seja feito, na Assembleia da República, um debate sobre o Estado do Ambiente, à semelhança do que acontece com o debate do Estado da Nação.

O líder do Livre defendeu ainda que todos os futuros membros do Governo fossem previamente ouvidos no Parlamento, à semelhança do que se faz no Parlamento Europeu e o executivo comunitário.

Os ausentes-presentes

Ainda no arranque do embate, todos os candidatos criticaram a ausência dos líderes do PSD e Chega do debate das rádios. Mas António Costa foi o mais duro, ao afirmar que “desertaram do diálogo democrático”.

Com Cotrim Figueiredo e Francisco Rodrigues dos Santos responsáveis por representar a agenda da direita, a conversa ficou maioritariamente centrada nas dúvidas existenciais da esquerda. Não será de somenos notar que o nome de André Ventura não foi dito alguma vez durante o debate. Nem o de Rui Rio.