🔴 Em direto Debate da Rádio. Costa deixa recado a PSD e Chega saudando quem não desertou

. CDS diz que não vai para o poder a todo o custo. Quer um Governo com máximo de 13 ministérios e uma pasta da Defesa

. Bloco insiste na ideia de um Governo escrito. “Para que é que o PS quer a maioria absoluta?”

. PCP não descarta hipótese de participar num Governo à esquerda. "Precisamos de uma política que responda aos problemas das pessoas”

. PS defende uma maioria como solução segura. Costa começou por saudar quem não “desertou do debate”



. Livre defende auditoria de deputados, debate sobre o ambiente e criação da secretaria de Estado do Futuro



. PAN propõe reformulação de ministérios e quer dar prioridade às alterações climáticas

. IL propõe redução do número de ministérios. "Um Governo com 13 ou 14 Ministérios é "sinal de pouco foco"

. Debate arranca sem Rio ou Ventura e Costa atrasado

As jornalistas Natália Carvalho (Antena 1), Judith Meneses e Sousa (TSF) e Susana Madureira Martins (Renascença) são as responsáveis pelas questões e pela moderação do último grande debate entre os líderes dos partidos com representação parlamentar, antes das eleições legislativas de 30 de janeiro.