Cada partido a tentar defender a utilidade do voto no debate em que Costa se queixou de "levar pancada de todos"

No debate desta segunda-feira entre todos os partidos com assento parlamentar, realizado na RTP, PS e PSD tentaram apelar ao voto útil, enquanto os restantes tentaram defender a sua respetiva utilidade do voto.

Esquerda e Direita dividiram-se na política fiscal e na Saúde, mas António Costa "levou pancada de todos", como se queixou, a certo ponto, ao moderador Carlos Daniel.

O primeiro tema foi mesmo o da governabilidade do país. Quais são os cenários pós-eleitorais que o país pode antecipar, depois da noite decisiva de 30 de janeiro?

António Costa foi chamado a esclarecer se rejeita um apoio do PSD, mas não deu uma resposta clara, apenas garantindo que "não vai virar as costas ao país", caso não alcance a tão desejada maioria absoluta. E a palavra que usou, desta vez, foi mesmo "absoluta".

E se perder as eleições? Demite-se na noite eleitoral, "com certeza".

Já Rui Rio apelou ao voto útil no PSD, explicando que estas eleições são uma escolha entre quem será o primeiro-ministro: ele próprio ou António Costa.

O social-democrata não acreditou num cenário de marioria absoluta e pediu disponibilidade para negociações a quem ganhar e a quem perder.

E, apesar de não antecipar o seu futuro no partido, caso saia derrotado, Rio garante que não está agarrado à presidência do PSD.

"Estou a cumprir uma missão", disse.

Catarina Martins contestou Rio: "Aqui não há uma escolha de primeiro-ministro, aqui vota-se para um parlamento e a maioria determinará o que é que existe no dia seguinte."



Em representação da CDU, o líder parlamentar do PCP, João Oliveira, contrapôs que "a estabilidade de qualquer Governo não depende dos acordos e dos papeis que são assinados, depende da política que é executada" e manifestou disponibilidade "para convergir com todos aqueles que queiram convergir".

O cabeça de lista do Livre por Lisboa, Rui Tavares, voltou a defender "uma ecogeringonça" que seja "o mais ampla possível" e, ao contrário do BE, apontou como prioridade "procurar viabilizar um Orçamento" para 2022. "Não temos o luxo do tempo. É preciso viabilizar um Orçamento para criar espaço negocial e um Programa de Governo", disse.

O presidente do CDS-PP, Francisco Rodrigues dos Santos, mostrou-se disponível para "construir uma solução alternativa à esquerda" mesmo que o PSD não vença as eleições, se os partidos à direita forem maioritários no parlamento: "Inaugurou-se uma nova praxe parlamentar, e temos de dar mérito ao doutor António Costa, como de resto aconteceu com os Açores".

André Ventura, presidente e deputado único do Chega, repetiu que exigirá presença no Governo se o seu partido "tiver votação expressiva, acima dos 7%".

O presidente e deputado único da Iniciativa Liberal, João Cotrim de Figueiredo, afirmou abertura para discutir com o PSD "uma alternativa de Governo", com "ímpeto reformista", mas sem certezas sobre o resultado: "Não sei se vai ser fácil ou não vai ser fácil".