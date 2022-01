Bloco de Esquerda no bairro da Jamaica. “Se tivessem condições, as pessoas não viviam aqui”

As construções são precárias e o chão está por alcatroar. Catarina Martins, coordenadora do Bloco de Esquerda, chega ao bairro da Jamaica, no Seixal, e é recebida por alguns moradores.

Queixam-se da vida que têm, mas sobretudo do sítio onde vivem: “Estamos mal. Eu vivo numa cave, num retorno de um esgoto, com um filho deficiente e uma mãe de 80 anos.”

“Não resolveram, até agora não resolveram”, prossegue uma moradora. A mulher refere-se ao realojamento prometido a quem ali mora, que estava previsto terminar este ano. “Precisávamos de ajuda”, lamenta. “Precisavam de casa!”, responde Catarina Martins.

A líder do Bloco de Esquerda foi recebida pela Associação de Moradores do Bairro da Jamaica, chefiada por Fernando Coxi. Depois de percorrer as ruas mal definidas do bairro, o tema das ofensas de André Ventura foi incontornável.

Num debate frente a Marcelo Rebelo de Sousa, em janeiro do ano passado, o presidente do Chega chamou “bandidos” a várias pessoas que estavam numa fotografia com o Presidente da República. Nessa altura, a família Coxi, alvo do insulto, levou o caso à justiça.

André Ventura foi condenado a pedir desculpa a estas pessoas, mas numa conferência de imprensa dada no momento em que emitiu um comunicado, o líder do Chega explicou que só pedia desculpa porque era obrigado, e que não concordava com a decisão.

Fernando Coxi, que está a acompanhar Catarina Martins, critica o deputado. “Ele é um homem terrível, e diz que não vai pedir desculpa.” Ainda assim, o morador do Bairro da Jamaica admite que esperava uma decisão “mais pesada” por parte do tribunal.

Já Catarina Martins, vai mais longe: acusa André Ventura de “racismo”, e lembra que “é a campanha em que temos o líder de um partido condenado por insulto, e por insulto com uma motivação racista. Isto é grave”.

Por isso, a coordenadora do Bloco de Esquerda defende que há uma solução e é política: “A melhor lição que lhe podemos dar no dia 30, é a sua derrota. E o BE reforçado como a terceira força política, é a derrota de André Ventura.”

“Nós acreditamos num país em que todos nos respeitamos. De igual para igual. A força do Bloco de Esquerda será a derrota do racismo de André Ventura”, reiterou a líder do partido.

Por entre prédios feitos de tijolo despido de tinta, a líder bloquista não criticou apenas a direita, mas também o Governo pela situação vivida pelos moradores do Bairro da Jamaica. “Entre IHRU (Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana) e Câmara do Seixal, passam culpas e não resolvem nada.” Catarina Martins atira mesmo uma farpa ao PS, “o Partido Socialista esquece o seu compromisso para com a habitação e adia soluções que já deviam ter começado”.