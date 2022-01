O croquete da vitória, Moedas e pouco distanciamento: o dia do PSD

Ao segundo dia de campanha, Rui Rio teve o primeiro teste de popularidade em Lisboa, seguindo a lógica de contactos com a população e com o comércio tradicional, tal como já tinha acontecido no domingo, em Barcelos, onde cerca de meio milhar de pessoas marcaram presença no arranque da volta laranja ao país.

Os olhos podem ser maus contadores de cabeças, e é difícil avançar com um número aproximado de participantes, mas não é exagero afirmar que o contacto com a população na zona de Alvalade terá tido o dobro da participação.

O croquete da vitória, promessa de candidato

A primeira paragem foi num restaurante, já a despachar os últimos clientes da hora de almoço. Trocados os cumprimentos com o anfitrião, as ofertas da casa: um croquete. "Eu acabei de almoçar há pouco, cheguei tarde do Porto", desculpou-se Rui Rio.

"Mas o croquete vai sempre", insistiu o dono do restaurante, que lembrou o frito e a imperial com que, naquele mesmo restaurante, Carlos Moedas deu início à campanha que culminou com a vitória na Câmara de Lisboa. "O Moedas veio aqui comer um croquete e uma imperial e ganhou a câmara", disse. E Rio lá prometeu que vai regressar para o croquete da vitória, se ela acontecer a 30 de janeiro. Tudo isto menos de cinco minutos.

Abre-se a porta e eis que Rui Rio volta a mergulhar na onda laranja, numa arruada das antigas, com grande mobilização das estruturas locais e com a animação dos incansáveis - e ruidosos - jotas.

"PPD, assim se canta, assim se vê a força do PSD" ou "Rio vai em frente, tens aqui a tua gente", repetiam de forma sincronizada, a plenos pulmões ou com a ajuda de um megafone. O importante é que a mensagem de ouça, porta a porta, rua abaixo, anunciando a chegada do líder a vários metros de distância.

Juntinhos, de bandeiras ao alto, lá iam atrás do líder e do cabeça de lista, com muitos empurrões e pedidos de desculpas a quem passava e, também, aos jornalistas que, de microfones ao alto, procuravam apanhar mais um diálogo, mais um abraço, mais uma mensagem de incentivo.

E Rui Rio ouviu bastantes. "Lá casa tem quatro votos garantidos", garantiu-lhe um simpatizante anónimo. "E quantos são?", perguntou Rio. "Somos quatro", respondeu-lhe um homem com um sorriso satisfeito.

Mais força para o caminho que a Avenida da Igreja não é muito grande, mas ao ritmo da arruada, a coisa promete demorar.