Concluídos os debates, como variam as intenções de voto? Livre regressa ao radar e mantém-se a luta pelo terceiro lugar

Pouco mais de um mês após a assinatura do decreto que dissolveu a Assembleia da República e a convocação de eleições legislativas para dia 30 de janeiro, "muito pouca coisa mudou", com exceção de uma "surpresa".

A 5 de dezembro, data do anúncio do Presidente da República, o PS somava, de acordo com a estimativa da sondagem das sondagens da Renascença, 39% das intenções de voto e o PSD 28%. Este domingo, no dia de arranque da campanha, o partido liderado por António Costa mantém os 38% e os sociais-democratas fixam-se nos 29,6%, uma subida de quase 2 pontos percentuais.

Apesar do aumento, Luís Aguiar-Conraria, professor da escola de Economia e Gestão da Universidade do Minho, adianta que a tendência de crescimento parece ter "estabilizado nas últimas semanas e não há uma dinâmica que nos permita dizer que [o PSD] vai continuar a subir até dia 30".

O investigador, que colaborou com a Renascença na produção da Sondagem das Sondagens, adianta que a principal mudança diz respeito ao Livre. "Penso que por efeito dos debates, o Livre está, de novo, no radar e com uma votação mais relevante do que a que teve nas últimas eleições, a aproximar-se até do CDS-PP", defende.

No início de dezembro, o partido liderado por Rui Tavares ficou de fora da maioria das sondagens e somava 0,24% das intenções de voto no agregador da Renascença. Concluídos os debates, o Livro está agora com 1,36%, o que representa uma diferença de apenas 0,1% face ao partido de Francisco Rodrigues dos Santos.