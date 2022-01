Ventura foi a "grande viragem" no populismo em Portugal. Isso pode contagiar outros partidos?

“Não é preciso ser populista para usar táticas populistas”

Em campanha eleitoral, a tentação é ainda maior, com os partidos a quererem transmitir uma mensagem clara e simples ao seu eleitorado. No entanto, a especialista lembra que “não é preciso ser populista para usar táticas populistas”.

Dá o exemplo de Catarina Martins, que no debate tratou sempre André Ventura por “extrema-direita” e nunca pelo nome. Esta é “uma estratégia de simplificação excessiva do discurso e uma estratégia de menorização do adversário político a que os populistas recorrem muito frequentemente”.

A investigadora vê também António Costa, por vezes, a recorrer a estratégias de simplificação excessiva, não respondendo a perguntas diretas que lhe são colocadas para tentar passar com veemência uma mensagem forte, recorrendo também à “lógica do bode expiatório” - no debate com Catarina Martins, por exemplo, culpou o Bloco de Esquerda pela situação em que está o país.