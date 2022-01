Quem sai em campanha perde e ganha. Nas ruas, Costa é “flexível", Rio “espontâneo”

Se as pessoas costumam dar pouca atenção à prata da casa, nos partidos políticos, especialmente quando há uma ida às urnas no horizonte, a lógica é inversa: não há nada melhor que o candidato que têm para oferecer. E nenhum é mais sagaz e genuíno no terreno. Rui Rio e António Costa sofrem desta sina. Os dois são pesos pesados políticos, que já trilharam milhares de quilómetros em campanha. Ambos têm provas dadas, umas quantas peripécias de rua no currículo e estilos diferentes.

O líder do PSD é conhecido por ser mais sóbrio e controlado, mas ainda assim por mover massas. Por sua vez, o primeiro-ministro quando tem que saltar no palanque, para deleite dos militantes, salta; fá-lo, claro, porque sabe bem a imagem de pessoa acessível que quer projetar. A menos de uma semana do início da campanha das eleições legislativas, a Renascença conversou com José Silvano, social-democrata que está a coordenar a campanha do PSD, e Ascenso Simões, que em 2015 foi um dos três diretores de campanha de António Costa, para perceber como é que os dois (principais) candidatos a primeiro-ministro se comportam no terreno.

Ora, no entender de Silvano, nas legislativas de 2019 e nas autárquicas de 2021, Rui Rio já deu provas de que “é melhor que Costa” em campanha. “É mais próximo das pessoas, faz uma campanha mais próxima, e no contacto com as pessoas acho que é uma mais valia, ao contrário do que as pessoas podiam imaginar. E também tem outra qualidade: é mais espontâneo na campanha e no aproveitamento das mensagens televisivas”, diz.

Não é que Rio vá “picado”, mas é, sem dúvida, “animado pela presença das pessoas, pelo contacto com a população”; fica “mais solto, mais incisivo”. Enquanto Costa, que se “refugia” nos comícios tradicionais para passar a mensagem, “dá um ar mais distante” e faz “um discurso mais plástico de mensagem televisiva”, atira o social-democrata.

Sem surpresas, Ascenso Simões tem um entendimento oposto. “Costa gosta genuinamente das pessoas, Rio não tem nenhuma empatia com as pessoas, não vai à procura das pessoas, não tem uma atitude de saber o que elas querem. Costa tem sempre uma palavra. Rio não tem. Costa é flexível, Rio não é”, afirma.

De acordo com o socialista, “as campanhas são momentos de grande conflito, de grande nervosismo, porque há muitos interesses em jogo”. “Por exemplo, faz-se um programa [de campanha]. Depois, há sempre um tipo local que diz: ‘Ó António, podes vir ali?’ Isso cria grandes limitações na organização e até na capacidade de concentração do candidato.” Chegados a 2022, contudo, tudo é diferente, por causa da pandemia. “Tudo agora pode ser planeado, pensado, executado de forma completamente diferente.”